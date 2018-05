Ascolti tv | vince Che tempo che fa con 4 milioni di telespettatori

Ascolti tv 5 maggio 2018 : vince Amici (20 - 9%) - Ballando con le stelle (18 - 5%-20 - 5%) : Ascolti tv sabato 5 maggio 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Tra la semifinale di Ballando con le stelle 13 e la quinta puntata di Amici 17 Serale, chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 5 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a […] L'articolo Ascolti tv 5 maggio 2018: vince Amici (20,9%), Ballando con le stelle (18,5%-20,5%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 4 maggio 2018 : La Corrida vince la serata col 23 - 5% di share : Ascolti tv venerdì 4 maggio 2018: ieri sera in prima serata La Corrida vista da 5,2 milioni di spettatori 5 milioni 296 mila telespettatori medi ed il 23,5% di share. Questi gli Ascolti tv registrati dalla quarta puntata de La Corrida, in onda venerdì 4 maggio 2018 in prima serata su Rai1. Alla fine di […] L'articolo Ascolti tv 4 maggio 2018: La Corrida vince la serata col 23,5% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv : vince Che tempo che fa con Matteo Renzi fra gli ospiti : Vittoria per Fabio Fazio in prima serata con Che tempo che fa: il programma, che ieri ha avuto tra gli ospiti Matteo Renzi, è stato seguito nella prima parte da 4 milioni 145 mila spettatori con il 18.

Ascolti tv - vince Che tempo che fa superando i 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Successo per Che tempo che fa: il programma condotto da Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti Matteo Renzi, è stato seguito nella prima parte da 4 milioni 145 mila spettatori con il 18.2%; a seguire Che tempo che fa – Il Tavolo ha ottenuto 1 milione 962 mila e il 13.1%. Su Canale 5 The Wall, il game show condotto da Gerry Scotti, ha raccolto 2 milioni 147 mila telespettatori e il 10.22%. Bene su Italia 1 Le iene, ...

Ascolti tv 29 aprile 2018 : vince Che tempo che fa - stabili The Wall e Le Iene : Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa, The Wall e Le Iene visti da… Resi noti i dati con gli Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, a vedere Che tempo che fa sono stati in media 4 milioni 145 mila telespettatori […] L'articolo Ascolti tv 29 aprile 2018: vince Che tempo che fa, stabili The Wall e Le Iene provIene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - è ancora super sfida Ballando vs Amici : vince Milly di misura : La sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi segna un round a favore della signora del sabato sera di Rai1: Ballando con le stelle (con ospite Suor Cristina) ha fatto registrare ieri un netto di 3 milioni 738 mila telespettatori con il 20.80% di share, mettendo a segno nella prima parte, Ballando… tutti in pista, 4 milioni 209 mila con il 18.5%. Per Amici su Canale 5 la media è stata di 3 milioni 568 mila spettatori pari al 19.52%, con ...

Ascolti tv 28 aprile 2018 : vince Ballando con le stelle (20 - 8%-18 - 5%) - Amici (19 - 5%) : Ascolti tv sabato 28 aprile 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 28 aprile 2018? Secondo gli ultimi dati, ieri sera su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le stelle 13 è stata vista da una media di 3 milioni 718 […] L'articolo Ascolti tv 28 aprile 2018: vince Ballando con le stelle (20,8%-18,5%), Amici (19,5%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 27 aprile 2018 : vince La Corrida con il 23 - 3% di share : Ascolti tv venerdì 27 aprile 2018: la terza puntata de La Corrida vista da… Com’è andata in Ascolti la terza puntata de La Corrida di venerdì 27 aprile 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire il nuovo appuntamento col programma condotto da Carlo Conti sono stati in media 4 milioni 884 mila […] L'articolo Ascolti tv 27 aprile 2018: vince La Corrida con il 23,3% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv : Bayern Monaco-Real Madrid vince... su Canale 5. Bene anche ' Chi l'ha visto? ' : Su Canale 5 la semifinale di Champions League Bayern Monaco - Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.161.000 spettatori pari al 25.2% di share, quasi doppiando il film proposto da Rai1 Amiche da ...

Ascolti tv - 24 aprile 2018 : Liverpool – Roma vince la serata col 28 - 8% di share : Ascolti tv martedì 24 aprile 2018: ieri sera in prima serata Questo nostro amore 80 e Liverpool – Roma seguite da… Quali sono gli Ascolti tv registrati dai programmi andati in onda martedì 24 aprile 2018? I dati d’ascolto più recenti “incoronano” come più visto della prima serata il match Liverpool – Roma. Ieri sera, […] L'articolo Ascolti tv, 24 aprile 2018: Liverpool – Roma vince la serata col ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3 - 4 milioni di telespettatori : Che tempo che fa su Rai1 vince il prime time del 22 aprile. Il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 3 milioni 432mila telespettatori con il 14% di share. A seguire Che tempo che fa – Il Tavolo ha ottenuto 1 milione 949mila e il 13%. Sui social si è classificato al primo posto della classifica Nielsen Social di ieri con 94mila interazioni totali. Ascolti tv prime time Su Canale5 c’era The Wall che è stato visto da 2 milioni ...

Barbara D'Urso fa il miracolo : il trash al Gf vince e gli Ascolti fanno boom : Barbara D'Urso fa il miracolo: la seconda puntata del Grande Fratello fa il 21% di share contro il colosso Montalbano , che continua comunque a stravincere, . Un risultato che al Gf non si vedeva da 8 ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3 - 4 milioni di telespettatori : Che tempo che fa su Rai1 vince il prime time del 22 aprile. Il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 3 milioni 432mila telespettatori con il 14% di share. A seguire Che tempo che fa – Il Tavolo ha ottenuto 1 milione 949mila e il 13%. Sui social si è classificato al primo posto della classifica Nielsen Social di ieri con 94mila interazioni totali. Ascolti tv prime time Su Canale5 c’era The Wall che è stato visto da 2 milioni ...

Ascolti tv - 22 aprile 2018 : vince Che tempo che fa col 14%-13% di share - The Wall al 10 - 7% : Ascolti tv domenica 22 aprile 2018: Che tempo che fa e The Wall in prima serata visti da… In quanti hanno visto Che tempo che fa o The Wall? Secondo gli ultimi dati con gli Ascolti tv di domenica 22 aprile 2018, ieri sera a seguire il nuovo appuntamento con Fabio Fazio e i suoi […] L'articolo Ascolti tv, 22 aprile 2018: vince Che tempo che fa col 14%-13% di share, The Wall al 10,7% proviene da Gossip e Tv.