Arrivano i bot in Quake Champions

(Di lunedì 7 maggio 2018) Bethesda ha da poco annunciato che, il suo shooter free to play in esclusiva PC riceverà presto i bot. Questo farà sicuramente la felicità di tutti quei giocatori ansiosi di provare il titolo ma scoraggiati dall'affrontare giocatori umani. Come riporta Gamingbolt questi bot saranno all'avanguardia e saranno anche capaci di emulare le manovre tipiche di un giocatore umano. State tranquilli, potrete comunque modificarne la letalità.Purtroppo al momento non è stata ancora confermata nessuna modalità offline, ma è lecito pensare che arriverà presto, visto che la parte dura è stata fatta.è al momento disponibile solo su PC, nel video potrete vedere il technical director John Dean mentre annuncia la novità.Read more…