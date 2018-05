Anticipazioni su La Casa di Carta 3 | personaggi che torneranno nella trama e data

Il segreto Anticipazioni : la famiglia DOS CASAS lascia Puente Viejo : I fan della telenovela di Canale 5 Il segreto dovranno presto dire addio a tre personaggi molto amati: Camila Valdesalce (Yara Puebla), Hernando (Angel De Miguel) e Beatriz (Yara Puebla). La famiglia Dos CASAS dovrà infatti abbandonare forzatamente Puente Viejo per colpa di Aquilino Benegas (Raul Tortosa) che, grazie ai suoi abili imbrogli, è riuscito a mettere sotto scacco il proprietario de Los Manantiales. Aquilino, per saldare il debito di ...

DOMENICA LIVE/ Anticipazioni Grande Fratello - nella casa il Ken Umano come la prenderà quello italiano? : DOMENICA LIVE, Anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:22:00 GMT)

Il Segreto / Anticipazioni 5 maggio : Aquilino vuole distruggere i Dos Casas - cosa ha in mente l’ex di Beatriz? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 5 maggio 2018: mentre Julieta riflette sulla possibilità di gestire una locanda tutta sua, Aquilino trama contro i Dos Casas...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:49:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Anticipazioni del 30 aprile : novità nella Casa : Grande Fratello 2018 anticipazioni del 30 aprile – Siamo molto vicini alla terza puntata del reality di Canale 5. In prima serata lunedì sera, la conduttrice prenderà il timone del programma per approfondire tre aspetti: l’esito del televoto, i provvedimenti presi per i concorrenti ed una novità. Le anticipazioni del Grande Fratello 2018 mettono in luce soprattutto il primo aspetto: l’ondata di polemiche sui social chiede ...

Il Segreto - Anticipazioni al 5 maggio : Beatriz Dos Casas in grave pericolo : Gli spoiler degli episodi de "Il Segreto" che verranno trasmessi la prossima settimana ci svelano che all'interno della famiglia Dos Casas ci saranno dei momenti di tensione. Nello specifico, Beatriz avrà un'accesa discussione col padre e Camila che la porterà ad allontanarsi da loro. L'ex fidanzata di Matias rimasta da sola chiederà appoggio al perfido Aquilino. Ovviamente Hernando e la Valdesalce faranno di tutto per ricucire i rapporti con la ...

Una Vita Anticipazioni 24 aprile 2018 : Fabiana precipita dalla finestra di casa Sotelo : Cayetana ammette alla domestica di aver sempre mentito. Tra le due nasce un litigio che sfocia in tragedia.

Il primo eliminato dal Grande Fratello 2018 sarà Filippo o Valerio? Aida Nizar nella casa : Anticipazioni 23 aprile : Grande seconda puntata e primo eliminato dal Grande Fratello 2018 oggi, 23 aprile. Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, il reality show di Canale 5 andrà in onda al lunedì sera e non domani, al martedì, per lasciare spazio al calcio nel prime time della rete ammiraglia. Barbara D'Urso e il suo team di autori hanno già messo in piedi una seconda scoppiettante puntata come la stessa conduttrice ha annunciato. Il secondo ...

Grande Fratello 2018 - Anticipazioni stasera 23 aprile : eliminato - nomination e ospiti in Casa : Siete ansiosi di scoprire cosa ci aspetta nella puntata di stasera del Grande Fratello 2018? Le anticipazioni per lunedì 23 aprile sono state fornite direttamente da Barbara d'Urso, durante la puntata di ieri di Domenica Live. E mentre noi siamo quasi pronti a tutti gli argomenti che verranno trattati stasera al Grande Fratello 15, in Casa i concorrenti ignorano ancora totalmente che la puntata è stata anticipata a stasera, lunedì 23 aprile, e ...

Grande Fratello 2018 Anticipazioni del 23 aprile : Paola Di Benedetto nella Casa : Grande Fratello 2018 anticipazioni del 23 aprile – Paola Di Benedetto è pronta ad entrare nella Casa per parlare con l’ex fidanzato Matteo Gentili. Il calciatore ha ribadito nell’ultima diretta la dinamica dei fatti che avrebbe preceduto l’ingresso all’Isola della modella ed ha sottolineato di sentirsi tradito. Le anticipazioni del Grande Fratello 2018 confermano che Paola cercherà il confronto diretto con Matteo ...

Anticipazioni Beautiful/ Sheila perde i sensi - Eric propone a Quinn di farla rimanere in casa… : Beautiful, Anticipazioni e trame italiane e amEricane: dopo lo scontro tra Sheila e Quinn Eric propone alla moglie di farla rimanere in casa con loro; dall'AmErica ritorna Taylor...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 01:59:00 GMT)

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : un POLLO a casa Sonnbichler : Puntate piene di sorprese sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate della soap in onda sui teleschermi d’Oltralpe una serie di colpi di scena stravolgerà la vita di due famiglie… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a fine maggio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Jessica madre surrogata per Eva e Robert Isabell Ege / Jessica Bronckhorst, Tempesta ...

Grande Fratello Anticipazioni : chi sono i tre super-boni del Casale : Valerio Logrieco, Simone Poccia e Filippo: uno di loro sarà concorrente del GF 15 Martedì prossimo debutterà su Canale 5 la quindicesima edizione del Grande Fratello. E al timone del padre di tutti i reality ci sarà nientepopodimeno che Barbara d’Urso, la quale proprio ieri a Pomeriggio 5 ha dato delle clamorose anticipazioni, che hanno già acceso gli animi in rete. Cosa ha detto? In pratica ha asserito che 3 aspiranti inquilini della casa ...

Grande Fratello Nip - Anticipazioni sull'inviata della casa e gli opinionisti : tutte le novità : Lunedì 23 aprile inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Nip . A condurre il reality tornerà Barbara D'Urso , ma oltre a questa saranno molte altre le novità dello show. Prima tra tutte sembra ...