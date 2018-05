Android | come controllare il consumo di dati

Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant : Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant. L'articolo Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant proviene da ...

Come aumentare la memoria interna su Android (senza permessi di root) : Gli smartphone Android, soprattutto quelli economici, soffrono di scarsa capacità di memoria interna occupata in gran parte dal software e da app preinstallate. È possibile aumentare lo spazio a disposizione, ma occorre siano soddisfatte alcune condizioni senza le quali non si potrà procedere con la guida. Non sono richiesti permessi di root.

Harry Potter Hogwarts Mystery : come scaricare l'APK per Android : Harry Potter Hogwarts Mystery è disponibile dal 25 aprile su tutti gli smartphone del mondo, ma mentre i clienti apple non hanno riscontrato problemi nel download del gioco da app store, gli utenti android hanno avuto qualche difficoltà a scaricare il gioco direttamente dal play store. Per questo motivo è stato rilasciato l'APK (android Package) che permette di effettuare il download sicuro del gioco sul proprio cellulare.

Come installare Android Studio e avviare il primo progetto : Ecco una bella guida su Come installare Android Studio e iniziare a creare la vostra applicazione creando il primo progetto. Guida passo passo per installare e configurare Android Studio per creare il primo progetto Come creare un progetto su Android Studio per creare app Android Sviluppare applicazioni per smartphone e tablet è il futuro, chi

Come installare Android 8 Oreo su Galaxy S7 ed S7 Edge [Download] : Guida su Come installare il firmware originale in Italiano di Android 8 Oreo su Galaxy S7 ed S7 Edge. Download e guida per flashare l'ultimo firmware ufficiale Italiano per S7 Download Firmware Italiano e guida per installare Android 8 Oreo su Galaxy S7/S7 Edge Se siete possessori di un Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge da

Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile : ecco come : Installare il firmware ufficiale basato su Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è semplice, se sai cosa serve e come fare!

Google saluta Allo e passa a 'Chat' : ecco come scambieremo messaggi su Android : Big G 'parcheggia' Allo, l'app di messaggistica intelligente con l'assistente virtuale per far convergere sul sistema Rcs (Rich Communications Service) che...

Come ascoltare la radio su Android con Audials Radio : Su molti dei moderni smartphone, spesso non sono presenti app per poter ascoltare la Radio FM, questo può essere dovuto a una scelta specifica del produttore o a carenze di tipo hardware. In questo caso però, possiamo risolvere facilmente il problema, installando un'applicazione dedicata a tale scopo, sul nostro smartphone o tablet. Tra le tante presenti,

Come giocare in Streaming ai giochi STEAM su Android : giochi STEAM in Streaming su Android Remotr è un'applicazione gratuita, che permette di giocare sul proprio smartphone o tablet Android, ai giochi STEAM tramite lo Streaming, tutto quello che vi

Come unire foto su Android : La maggior parte delle foto caricate sui social network, salvate o inviate agli amici vengono catturate dal nostro smartphone. Proprio per questo motivo spesso le varie operazioni di modifica, che prima venivano svolte sul PC, adesso possono essere eseguite facilmente direttamente dal palmo della nostra mano. Vi abbiamo già parlato di Come modificare foto sui nostri dispositivi mobili in questa guida, ma quest'oggi ci concentreremo su Come

Come nascondere il Notch su Android : Come dice il famoso proverbio "al gusto non c'è prezzo", ma siamo proprio sicuri che alcuni tra i produttori di smartphone Android abbiano fatto la scelta più giusta quando hanno deciso di replicare l'ormai celeberrimo "Notch" di iPhone X anche sui propri prodotti? Sebbene si possa avanzare l'obiezione riguardante la volontà di avvicinarsi a uno schermo completamente borderless, probabilmente è il caso di sospendere il giudizio poiché la

Come installare la rotazione intelligente schermo di Android P : Dove e Come installare apk rotazione intelligente schermo di Android P su smartphone e telefono Android. La nuova funzione di Android P da portare su tutti i telefoni Android.

Come fare la calibrazione della batteria su Android : La batteria del tuo fedele smartphone Android acquistato qualche mese fa non dura più Come prima e si scarica troppo velocemente? Non sempre il calo dell'autonomia è da imputare a un effettivo danneggiamento della batteria interna, a volte il sistema operativo Android sbaglia la lettura della capacità massima della batteria, portando ad esaurimento la batteria

Detroit : Become Human - gli Androidi possono provare sentimenti? Un primo sguardo all'avventura futuristica di Sony e Quantic Dream : Gli androidi sognano pecore elettriche? Sicuramente su Detroit: Become Human, ultima fatica di Quantic Dream e di David Cage, sì: provano sentimenti, piangono e sono molto più umani degli stessi umani. Questo il primo impatto che abbiamo ricevuto dal titolo, in arrivo a maggio esclusivamente su Playstation 4, dopo appena 10 minuti di gioco durante un evento ad esso dedicato organizzato nelle scorse settimane da Sony. Tre personaggi molto diversi