Ancelotti sulla Coppa Italia | ' Metterò la maglia del Milan'

Juve - Ancelotti sempre più vicino - al ritorno sulla panchina bianconera : Al momento è solo una suggestione, ma abbastanza potente da spalancare scenari inaspettati sotto la Mole. Difficile rimanere indifferenti anche solo alla possibilità di un ritorno di Carlo Ancelotti ...

Wilkins colpito da infarto - è grave. Ex Milan e anche vice di Vialli e Ancelotti sulla panchina del Chelsea : E' in gravi condizioni Ray Wilkins , ex giocatore del Milan ed ex vice allenatore del Chelsea. Commentatore tv, il 61enne Wilkins è stato colpito da un infarto e si trova ricoverato in condizoni ...

Ancelotti sulla Nazionale : “vediamo a giugno” : “La Nazionale? E’ una decisione che ancora non ho preso, aspetteremo a giugno”: lo ha detto Carlo Ancelotti all’ANSA da New York, a proposito di una possibile chiamata come commissario tecnico degli Azzurri. L'articolo Ancelotti sulla Nazionale: “vediamo a giugno” sembra essere il primo su CalcioWeb.