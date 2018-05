Ancelotti | ' In Coppa Italia tifo Milan Mancini? Il ct ideale per l' Italia'

Ancelotti sulla Coppa Italia : 'Metterò la maglia del Milan' - : Carlo Ancelotti , in attesa di tornare ad allenare, si trova nella sua casa di Vancouver da dove è intervenuto a Milan TV per parlare della finale di Coppa Italia e della stagione dei rossoneri. 'La ...

Ancelotti : “Tiferò Milan in Coppa Italia”/ “Nazionale? Voglio allenare un club. E potrei tornare in Italia” : Ancelotti: “Tiferò Milan nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Nazionale? No, Voglio allenare un club. E potrei tornare in Italia”. Le ultime notizie sull'allenatore(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:02:00 GMT)