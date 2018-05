Analisi Tecnica | EUR USD del 7 05 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 7/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Francoforte , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 12.950. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 7/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 24.463, con un aumento dello 0,53%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 7/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 24.075, in lieve aumento dello 0,64%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 7/05/2018 : Chiusura del 7 maggio La giornata del 7 maggio chiude piatta per l' indice nipponico , che riporta un -0,03%. Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 4/05/2018 : Chiusura del 4 maggio Seduta trascurata per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la giornata con un timido +0,09%. Analizzando lo scenario del Future sul cambio Euro /...

Analisi Tecnica : BTP Future del 4/05/2018 : Chiusura del 4 maggio Performance infelice per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 4/05/2018 : Chiusura del 4 maggio Rialzo marcato per il derivato sui principali titoli europei , che archivia la sessione in utile dello 0,72% sui valori precedenti. Le implicazioni di breve periodo del Future ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 4/05/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il cross Euro / Dollaro USA , attestandosi a 1,1964, con un calo dello 0,23%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 4/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,1928 per una discesa dello 0,53%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 4/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 23.855. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 4/05/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.289,15, con un aumento dello 0,66%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 4/05/2018 : Chiusura del 4 maggio Seduta negativa per l' Hang Seng Index , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,28%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in ...