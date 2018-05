Amici | personal trainer in carcere per induzione al bondage e non solo

Roma - ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti : insulti su Fb : rimosso il profilo : 'Ecco alcuni estratti di una meravigliosa estate'. Marco Castellan o, il 46enne personal trainer Roma no arrestato venerdì dopo le accuse di sfruttamento della prostituzione, aveva pubblicato appena un ...

Cocaina - bondage e induzione alla prostituzione : in carcere ex personal trainer di “Amici” : Avrebbe circuito alcune ragazze ventenni e le avrebbe indotte a prostituirsi. E’ nei guai un personal trainer romano che in passato aveva lavorato anche per la trasmissione televisiva Amici. Sfruttando il suo bell’aspetto, l’uomo avrebbe fatto credere alle giovani clienti che per arrivare ad avere una perfetta forma fisica dovevano prestarsi a un gioco erotico attraverso la pratica del bondage. Poi allo step successivo avrebbe ...