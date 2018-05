Alonso | no alla Mercedes | “Voglio vincere in McLaren”

WEC 2018 - Alonso prosegue la caccia alla Triple Crown con la vittoria alla 6 Ore di Spa : Non vinceva una gara da cinque anni, dal Gran Premio di Spagna 2013, non aveva mai vinto a Spa in tutta la sua carriera. Incredibile ma vero, Fernando Alonso ha rotto questi tabù correndo nel World ...

F1 - dalla Spagna : nel 2019 Alonso lascerà la McLaren : In caso di addio del due volte campione del mondo, il probabile sostituto alla guida della vettura inglese verrebbe messo Lando Norris, l'attuale pilota di riserva della McLaren. ADDIO? - Questo non ...

F1 - dopo la Cina Alonso pensa alla 24 ore di Le Mans : TORINO - Fernando Alonso continua a inseguire il suo sogno, quello di vincere la Tripla Corona. Una follia che , con il passare del tempo, sta diventando sempre più reale. dopo due settimane ...

Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis? Lo spagnolo pronto per la nuova sfida : Fernando Alonso sarebbe molto vicino a disputare la 500 Miglia di Indianapolis 2018. Manca ancora l’ufficialità ma stando alle indiscrezioni riportate da Eurosport, lo spagnolo sarà quasi certamente al via della mitica corsa automobilistica sull’ovale statunitense. L’asturiano si era ritirato lo scorso anno a causa di problemi al motore quando era in piena lotta per la vittoria, questa volta ci proverà nuovamente. Il pilota ...

F1 - GP Australia 2018 – Fernando Alonso : “Dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!” : Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è ...