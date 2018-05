Almeno quattro certezze con aggiornamento iOS 11 4 in uscita su iPhone ed iPad

Gli amici a quattro zampe conquistano il mondo e-commerce : i cani battono i gatti - Almeno online : Sono parte integrante di tante famiglie e tengono compagnia in ogni momento della giornata ma rappresentano anche un costo: prendersi cura di un animale può richiedere una spesa annuale non indifferente. Proprio per questo, l’interesse online nei confronti degli articoli per animali sembra non essere mai stato così elevato, tanto che idealo – il portale internazionale per la comparazione prezzi online – ha voluto indagare il ...

Trovato senza vita nella sua abitazione : morto da Almeno quattro giorni : BRINDISI - E' morto in solitudine, nella camera da letto della sua abitazione, probabilmente la domenica di Pasqua, se non addirittura nei giorni precedenti, mentre pochi metri più avanti c'è il ...

Gaza - scontri al confine con Israele nel Land Day. Quattro morti e Almeno cento feriti : scontri al confine di Gaza nel ‘Land Day‘, che quest’anno si ricorda con la ‘Marcia per il Ritorno: migliaia di palestinesi sono in “sommossa in sei luoghi lungo la Striscia di Gaza, bruciando gomme, lanciando sassi alla barriera di sicurezza e verso le truppe israeliane che rispondono con mezzi di dispersione e sparando verso i principali istigatori”. Lo riferisce l’esercito israeliano sottolineando che Hamas ...

Gaza - scontri al confine nel Land Day. “Quattro palestinesi morti e Almeno 50 feriti” : “Quattro palestinesi morti e cinquanta feriti”, secondo alcuni media, per gli scontri al confine di Gaza nel Land Day che quest’anno si ricorda con la “Marcia per il Ritorno” voluta da Hamas. Il ‘Land Day’ – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo sciopero generale e le marce organizzate il 30 marzo del 1976 in protesta per l’esproprio di terre per motivi di sicurezza ...

Siberia - incendio in un centro commerciale : numerose vittime - Almeno quattro sono bambini : Siberia, incendio in un centro commerciale: numerose vittime, almeno quattro sono bambini Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere […]

Siberia - incendio in un centro commerciale : numerose vittime - Almeno quattro sono bambini : Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere

Esplosione in un palazzo a Catania : Almeno quattro morti di cui due vigili del fuoco : almeno quattro morti di cui due vigili del fuoco: è il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri persone sarebbero ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi....

Esplosione in un palazzo a Catania : Almeno quattro morti e diversi feriti : almeno quattro morti di cui due vigili del fuoco: è il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri persone sarebbero ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi....

Ponte crolla sull'autostrada in Florida : sono Almeno quattro i morti : Il bilancio è drammatico. almeno quattro persone sono morte per il crollo di un Ponte pedonale da poco inaugurato su un'autostrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Il senatore...

Crolla un ponte pedonale sulle auto a Miami : Almeno quattro morti e nove feriti gravi : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto che stavano passando in quel mo...

Almeno quattro gli investitori per l'Embraco. Calenda : "Decideremo con i sindacati" : Da oggi inizia 'la vera sfida, quella di trovare soluzioni nuove che possano garantire la piena occupazione. Un obiettivo che è raggiungibile'. Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, non mette ...

Esplosione a Leicester - Almeno quattro morti : "Non è terrorismo" : quattro persone sono morte in un'Esplosione che ha investito ieri un edificio a Leicester, nel centro dell'Inghilterra. Lo ha annunciato la polizia. "Ad ora ci sono quattro...