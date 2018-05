Allegri e Conte tra i tecnici per l' ultima partita di Pirlo

Donadoni : "Contestazione Allegri? Sorrido" : Bisogna saper cogliere tutti gli aspetti del nostro mondo, della nostra vita e dar loro il peso che meritano, fare le giuste considerazioni rispettando tutti, ricordandoci sempre che sì, c'è chi è ...

Juventus - addio ad Allegri : si pensa nuovamente a Conte. Sondaggio Mancini : Juventus, addio AD Allegri- Piovono conferme sull’addio quasi certo di Massimiliano Allegri al termine della stagione. Un matrimonio destinato a finire per via delle poche motivazioni e della benzina ormai ultimata. 4 anni di vittorie e trionfi sul quale verrà messa la parola fine al termine della stagione. NUOVO CAPITOLO CONTE? La Juventus starebbe pendando […] L'articolo Juventus, addio ad Allegri: si pensa nuovamente a Conte. ...

Allegri ‘condanna’ la Juventus - sbaglia formazione poi si accontenta : la stessa mentalità suicida del Bernabeu : Delirio Napoli contro la Juventus e bianconeri ‘condannati’ da Allegri. Si è concluso il posticipo valido della 34^ giornata del campionato di Serie A, quando il match sembrava indirizzato verso lo 0-0 stacco di testa di Koulibaly. I bianconeri rischiano di chiudere la stagione con zero titoli e adesso hanno paura, la maggior parte dei demeriti sono dell’allenatore della Juventus. I bianconeri continuano ad essere ...

Allegri al posto di Conte - ecco chi vuole la Juve : ... in chiaro su Canale 20? Come vedere la partita, oggi 3 aprile Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV e streaming live gratis, oggi 03/04 Juventus-Real Madrid probabili formazioni: out Pjanic,...

Chelsea : Sun - c'è Allegri dopo Conte : ANSA, - LONDRA, 3 APR - E' Massimiliano Allegri il candidato più probabile per la panchina del Chelsea quando verrà risolto il contratto con Antonio Conte. dopo l'ultima sconfitta di Premier contro il ...

Allegri : 'Bonucci in gol e vittoria alla Juventus : tutti contenti' : ... specialmente contro un Milan che anche stasera ha dimostrato di essere una buona squadra - ha detto il tecnico nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Siamo andati in ...

Ex Juve - Carrera : 'Scudetto - voto per Allegri. Su Conte...' : Massimo Carrera , allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato a RMC Sport: 'Panchina d'Oro ad Allegri? Sicuramente è un premio importante, fa piacere avere portato il lavoro italiano all'estero. Noi riusciamo a dare qualcosa in più sotto il profilo tattico, di ...

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Psg - non solo Allegri : per la panchina c'è anche Conte : Secondo la stampa britannica i parigini sarebbero pronti a offrire un ricco contratto al tecnico del Chelsea