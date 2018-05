Alla Virtus Roma gara 3 contro Roseto

news.superscommesse

: @balduch11 @DanStimo @xRick33 @VirtusProClub Noi non ci rifacciamo alla virtus del basket. Esistono virtus anche ne… - leleblm : @balduch11 @DanStimo @xRick33 @VirtusProClub Noi non ci rifacciamo alla virtus del basket. Esistono virtus anche ne… - orvietosi : ACQUAPENDENTE - Campionato Regionale di Prima Categoria (Girone A) 28A giornata (domenica 6 maggio 2018) VIRTUS... - orvietosi : Virtus Acquapendente battuta per 2-3 da ASD Grotte Santo Stefano Calcio alla 28A giornata del Campionato Regionale… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Lasi impone suiSharks per 84-75 e chiude la serie 2-1 conquistando la permanenza in serie A2 in un Pala Tiziano che ha risposto positivamentepromozione dei biglietti al ...