Aldo Moro | il professore | la docu-fiction in onda su Rai1

Maurizio Costanzo : «Il GF? Una finestra sulla discarica. Meglio guardare Aldo Moro» : «Il grande regista Alfred Hitchcock, nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo». A parlare è Maurizio Costanzo che, in un editoriale su Libero Quotidiano, prende le distanze dalle derive kitsch del reality, dalle brutture messe in scena da ...

Perché Aldo Moro doveva morire : Un tacito accordo tra i partiti che per ragioni diverse temevano il suo ritorno alla politica: su Mondoperaio le rivelazioni di tre protagonisti dei fatti di 40 anni fa Il 9 maggio 1978 Aldo Moro non fu ucciso solo dalla follia assassina delle Brigate rosse e dall'incapacità dello ...

CHE TEMPO CHE FA/ Il dem Paolo Gentiloni e il democristiano Aldo Moro (puntata 28) : Che TEMPO che fa: quella di domenica 6 è una puntata tra il dem e il democristiano. Soprattutto la seconda: dopo l'intervista a Gentiloni, il lungo ricordo di Aldo Moro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:00:00 GMT)

Luca Zingaretti racconta Aldo Moro in “55 giorni” l’8 maggio su Rai1 : In occasione del quarantennale dalla scomparsa di Aldo Moro, Rai1 ha pensato ad una programmazione dedicata insieme a Luca Zingaretti e Sergio Castellitto. Se quest'ultimo presterà il volto ad Aldo Moro Il Professore, in onda l'8 maggio dalle 21.25 circa su Rai1, l'amato Commissario Montalbano lo precederà con il suo drammatico e sentito racconto in "55 giorni" in onda dalle 20.30. Lo statista assassinato dalle Brigate rosse il 9 maggio 1978 ...

Aldo Moro - 40 anni dopo : i programmi tv della Giornata per le Vittime del Terrorismo : dopo aver ricordato il 16 marzo scorso i 40 anni della strage di via Fani, giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta, il 9 maggio è tempo di omaggiare lo statista democristiano nel giorno della sua condanna a morte da parte delle Brigate Rosse, che fecero poi ritrovare il corpo in una Renault Rossa in Via Caetani, a Roma.prosegui la letturaAldo Moro, 40 anni dopo: i programmi tv della Giornata per le Vittime del ...

Aldo Moro - il Professore l'uomo - lo statista - ma soprattutto il docente universitario : "La Rai - ha detto il direttore generale Mario Orfeo - tiene molto a celebrare questo 40esimo anniversario: il 16 marzo abbiamo presentato il documentario 'Cronaca di un sequestro'. Seguirà poi un ...

Aldo Moro il Professore - film stasera in tv 8 maggio : trama - curiosità - streaming : Aldo Moro il Professore è il film stasera in tv martedì 8 maggio 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La fiction diretta da Francesco Micicché s’incentra sugli anni in cui Moro si divideva tra l’attività politica e la docenza universitaria ed è interpretata da Sergio Castellitto. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Aldo Moro il ...

Sergio Castellitto a Blogo : "Non il solito film su Aldo Moro" : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i suoi studenti della facoltà di Scienze ...

Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore l'8 maggio su Rai1 : il volto dell'accademico e del giurista : ...sul piccolo schermo la storia di un Professore e un giurista di lungo corso che oggi parla i giovani e scuote le loro coscienze spingendoli verso l'innovazione e convincendolo che la classe politica ...