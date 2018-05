Albissola | tre promozioni in 3 anni | ora è in Serie C Una favola in Liguria

gazzetta

: Albissola, favola in Liguria 3 salti in 3 anni: è in Serie C - AtuttoCampo1 : Albissola, favola in Liguria 3 salti in 3 anni: è in Serie C - Russia2018RT : Albissola, favola in Liguria 3 salti in 3 anni: è in Serie C: - MarioGuglielmi : RT @Rivierapress24: Calcio, Serie D: l’Albissola è in Serie C al termine di tre promozioni consecutive -

(Di lunedì 7 maggio 2018) "Al termine della gara per un paio di minuti non ho più respirato, sono entrato in un mondo parallelo - ha detto l'allenatore Fossati -. Poi sono stato svegliato dall'abbraccio tumultuoso dei ragazzi ...