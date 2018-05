Albalonga calcio serie D | Pagliarini | ora i play off

romadailynews

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma – L’cede nell’ultimo turno di campionato. La squadra di mister Marco Mariotti ha perso per 4-2 sul campo dell’Aprilia in una gara senza grandi stimoli di classifica per entrambe le formazioni. L’unico rammarico per i castellani è stato il cartellino rosso comminato a Corsetti per un fallo di mano in area di rigore. Un provvedimento decisamente eccessivo e inspiegabile che costringerà il fantasista a saltare la semifinaleoff di domenica col Latina. “Quella di Aprilia è stata la classica partita di fine stagione – commenta l’attaccante esterno Francesco–. Quando in campo ci sono tanti ragazzi che hanno avuto meno spazio, non è semplice trovare la giusta quadratura e il ritmo per fare una buona partita. Ma anche stavolta tutti hanno dato il massimo. La sfida non è iniziata bene e siamo andati sotto di due reti. Ma la squadra ha reagito in ...