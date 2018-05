Al voto a luglio? Per l' Italia sarebbe la prima volta Nel mondo invece succede spesso

Bonino : voto a Luglio?Vulnus democratico : 17.46 "Votare in piena estate porterebbe lo stesso risultato", quindi il Gruppo delle Autonomie del Senato, con i suoi otto membri, è pronto a "votare un eventuale governo del Presidente". Così la capogruppo Julia Unterberger. "Abbiamo espresso preoccupazione per elezioni anticipate. Che sia luglio o ottobre potranno presentarsi solo M5S, Centrodestra e Pd. E' una ferita democratica". Così Emma Bonino,Gruppo misto al Senato.Dal Misto alla ...

Salvini e Di Maio d'accordo<br>Senza governo politico al voto l'8 luglio : 16:20 - Il M5s da oggi è in campagna elettorale: "Alle elezioni sono sicuro che ancora una volta gli italiani ci sorprenderanno, ma tutti i partiti si dovranno assumere la responsabilità di aver pensato ai loro interessi. Da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e raccontiamo questi mesi di bugie" ha detto il leader pentastellato che in un video messaggio postato su Facebook dice che il 40% dei consensi per i 5 Stelle è "a portata di mano" e ...

Salvini : senza governo politico voto l'8 luglio - sulla data Di Maio è d'accordo : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. "Ho detto chiaramente che sono disponibile a scegliere un premier terzo con Salvini, no a governi tecnici", afferma Di Maio , M5s, che punta a un ...

Salvini e Di Maio : “Governo politico oppure al voto l’8 luglio” : «Se ci fossero ancora i veti incrociati che ad oggi ancora ci sono, la cosa più seria da fare, invece di inventarsi governi alla Monti e alla Fornero, è di andare dagli italiani il prima possibile. Non è quello su cui stiamo lavorando ma tempo da perdere non ce ne è e la data di domenica 8 luglio è quella più vicina». A dirlo è Matteo Salvini che h...

Governo - Salvini : “Spero ci sia novità per dare vita all’incarico che ho chiesto a Mattarella. Sennò d’accordo col M5s : voto l’8 luglio” : “Fino all’ultimo proverò a far cadere i veti degli uni e degli altri. Se rimanessero la data più vicina per non perdere tempo e tornare al voto è l’8 luglio”, spiega Matteo Salvini ai cronisti che lo attendono fuori dagli uffici dei gruppi parlamentari. Ma aggiunge: “Io aspetto sempre che ci sia qualche novità per poter dare vita all’incarico che ho chiesto al Presidente Mattarella. Se Di Maio e Berlusconi ...

Salvini : governo di centrodestra o votoE lancia la data con Di Maio : 8 luglio : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito. Il Pd: "Stiamo con il Colle"

