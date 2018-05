Al via il Salone del Libro 2018 | Torino sarà la casa di tutti gli editori

Al via il 'Salone del Libro' di Torino : Sono condensate in cinque parole chiave: identità, nemico, mondo, scienza/religione e arte. La prima domanda è "chi voglio essere?" La nostra identità è in continua costruzione. Nell'epoca del culto ...

Salone del Mobile - al via la 57esima edizione : Salone del Mobile, al via la 57esima edizione L’evento, punto di riferimento nei settori di design e arredamento, si svolge a Rho Fiera (Milano) dal 17 al 22 aprile. Sono più di 2mila gli espositori arrivati da tutto il mondo: idee innovative e creazioni artigianali per gli oltre 300mila visitatori ...

Milano - al via la 57esima edizione del Salone del Mobile - : L'evento internazionale, punto di riferimento nei settori di design e arredamento, si svolge a Rho Fiera dal 17 al 22 aprile. Sono più di 2mila gli espositori arrivati da tutto il mondo: idee ...

Milano - al via la 57esima edizione del Salone del Mobile : Milano, al via la 57esima edizione del Salone del Mobile L’evento internazionale, punto di riferimento nei settori di design e arredamento, si svolge a Rho Fiera dal 17 al 22 aprile. Sono più di 2mila gli espositori arrivati da tutto il mondo: idee innovative e creazioni artigianali per gli oltre 300mila visitatori ...

Il Salone del Mobile al via : il 5% del Pil italiano è qui : I mobili più belli al mondo, le più belle cucine, gli elettrodomestici e i casalinghi più innovativi costituiscono quel sistema-casa che sta lievitando le sue vendite e la sua immagine in tutti i ...

Salone del mobile - al via la 57esima edizione : Torna la primavera a Milano. E torna anche l'appuntamento più importante al mondo per gli appassionati d'arredo e design. Sono attesi oltre 300mila visitatori tra professionisti del settore e semplici curiosi. Sì, perché il Salone del mobile, che quest'anno animerà la città ...

Salone del Risparmio 2018 - al via la nona edizione : Torna per la sua nona edizione il Salone del Risparmio , è unico evento interamente dedicato alla gestione del Risparmio. Organizzato da Assogestioni , l'Associazione italiana dei gestori del ...

Al via il Salone del Mobile a Milano - sconti per chi viaggia in treno : Prenderà il via il 17 aprile per concludersi il 22 aprile la 57esima edizione de l Salone del Mobile di Milano , che per sei giorni trasformerà il capoluogo lombardo nel palcoscenico più ambito del ...

Al via a Lione il Salone del 'libro giallo' - Italia protagonista : Roma, 5 apr. , askanews, Lione da domani all'8 aprile diventa la capitale del 'libro giallo' con la 14esima edizione del Salone 'Quais du Polar', il festival internazionale dedicato alla letteratura '...

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

Al via il primo Salone del leasing e del noleggio : Lease 2018 è una due giorni per fare il punto di un settore che continua a crescere: dopo il rialzo a due cifre del 2017, anche il primo bimestre del 2018 conferma la vivacità di un comparto che tra ...

Formazione : da domani a Vicenza al via il Salone dello Studente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, il Salone dello Studente di Vicenza offre gratuitamente ai ragazzi una serie di servizi tra cui: Simulazione test di ammissione alle facoltà a numero chiuso; Sportello di Counseling con incontri individuali o di gruppo; Teen’s Voice, la ricerca giunta alla sua qu

Al via il primo Salone leasing e noleggio : A l via a Milano il primo Salone del leasing e del noleggio, Lease 2018 , una due giorni in cui il settore affronta il futuro, ma anche gli strumenti finanziari del momento che hanno spinto le misure ...

Al via il primo Salone leasing e noleggio : Milano, 20 mar. (Adnkronos) - - Al via a Milano il primo Salone del leasing e del noleggio, Lease 2018, una due giorni in cui il settore affronta il futuro, ma anche gli strumenti finanziari del momento che hanno spinto le misure di sviluppo messe in campo dal governo, dalla Sabatini tre al super e