Al via il 7 maggio il Summit internazionale sulla Food Innovation | l' acqua protagonista

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Campidoglio - domenica 13 maggio al via terza giornata pedonalizzazioni nei Municipi : Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione […]

DEF - domani 8 maggio al via le audizioni davanti a Camera e Senato : domani 8 maggio, il giro di audizioni comincia alle ore 12:15 con il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan . Seguiranno, alle ore 18:00, la Corte dei Conti e, alle ore 19:00, il Consiglio ...

SALUTE E SPORT - Domenica 13 maggio con partenza da via Ravenna 52 a Ferrara : Settimana nazionale della celiachia: una camminata per le vie di Ferrara per restare in forma e aggiornati 07-05-2018 / Giorno per giorno Una mattinata per le vie di Ferrara, facendo movimento e ...

DEF - domani 8 maggio al via le audizioni davanti a Camera e Senato : Si apre una settimana di audizioni sul Documento di Economia e Finanza , DEF, 2018, nelle commissioni speciali di Camera e Senato, dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF lo scorso 26

Il segreto - spoiler di Maggio : i Dos Casas vanno via - ma Beatriz non si arrende : Il segreto, nelle prossime puntate di Maggio, manderà in onda l'atto finale del triangolo amoroso tra Matias (Ivan Montes), Marcela (Paula Ballesteros) e Beatriz (Giulia Charm). La ragazza, suo malgrado, diventerà ancora una volta motivo di discussione e di ripensamenti per la coppia Castañeda-Del Molino. In questo articolo spiegheremo cosa farà Marcela, presa da dubbi ed affranta per lo zelo con cui suo marito continua a gettarsi tra le ...

Dall'8 maggio al via il talent "Lord of the Bikes Vespa R-evolution" : La nuova edizione di LORD OF THE Bikes, il primo talent sul mondo della customizzazione delle due ruote, torna su Sky Uno HD con una grandissima novità, anzi con una vera e propria rivoluzione...

Torna l'Appia Day - domenica 13 maggio festa dell'antica Regina viarum : Torna l'Appia Day, domenica 13 maggio festa dell'antica Regina Viarum Aperture straordinarie, visite guidate gratis, ciclotour, spettacoli e degustazioni: sono oltre 200 gli eventi in programma lungo il tracciato dell'Appia Antica. La mggior parte a Roma, ma non solo. Anteprima sabato 12 con "GRAB ...

Al via lunedì 7 maggio i lavori di disallestimento della 11ª edizione di Euroflora : Avranno inizio domani, lunedì 7 maggio, i lavori di disallestimento della 11° edizione di Euroflora, la cui chiusura è prevista per stasera alle 19,30. L’accesso sarà rigorosamente vietato al pubblico e riservato unicamente agli espositori e agli addetti allo smontaggio; tutta l’area sarà monitorata dalla control room installata al centro servizi, attiva dal 19 aprile, 24 ore su 24. I parchi saranno riaperti dopo il 25 maggio, a partire da Villa ...

Le Iene – Ventiquattresima puntata del 6 maggio 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al giovedì. Stasera va in onda la Ventiquattresima puntata, la undicesima della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Ventiquattresima puntata del 6 maggio 2018 – Con Nadia ...

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio : Silvia Provvedi - Baye Dame - Giorgia Palmas e Filippo Magnini : Verissimo torna in onda oggi, sabato 5 maggio: ospiti di Silvia Toffanin sono Silvia Provvedi, Baye Dame, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Aurora Ramazzotti, Roby Facchinetti e Noemi.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 03:08:00 GMT)