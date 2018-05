Al via dal 28 giugno a Lugano il Festival LongLake | tra i più grandi open air urbani

Ilva - via libera dell’Ue alla vendita ad Arcelor sotto condizione : “Marcegaglia via dal gruppo - cedere 6 impianti” : Il gruppo Marcegaglia deve uscire da AmInvestco Italy e ArcelorMittal dovrà privarsi di sei impianti in Europa, compreso quello di Piombino. Sono queste le condizioni poste dall’Antitrust Ue per l’acquisizione dell’Ilva da parte del colosso franco-indiano. Bruxelles ha imposto un nutrito pacchetto correttivo per evitare che la cessione del gruppo ad Arcelor “si traduca in un aumento dei prezzi dell’acciaio a danno delle ...

Lissone - vandalizzato il rilevatore di velocità VeloOk di via Cattaneo : stato ritrovato rovesciato a terra. E la conclusione della polizia locale che qualcuno non abbia gradito la politica di sicurezza stradale messa in atto dall'amministratore e se la sia presa ...

Roma - incidente stradale via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime notizie : strada deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:31:00 GMT)

Dall'8 maggio al via il talent "Lord of the Bikes Vespa R-evolution" : La nuova edizione di LORD OF THE Bikes, il primo talent sul mondo della customizzazione delle due ruote, torna su Sky Uno HD con una grandissima novità, anzi con una vera e propria rivoluzione...

Bianchi : 'Sarri andrà via dal Napoli ma basta manfrine' : ' Il lavoro di Sarri e' stato ottimo - aggiunge Bianchi a 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - e se il rapporto tra i due e' ottimale lo continuerei, per andare avanti e raggiungere l'obiettivo. Se ...

"via barche fantasma dalle spiagge" : "Sulle spiagge della provincia di Agrigento giacciono tantissime barche provenienti dalla Tunisia, che la scorsa estate hanno trasportato migranti in Italia. Questo, che può essere definito un effetto ...

Carlo Alvino minacciato e trascinato via dallo stadio in diretta : «Vattene o ti pestiamo» : L’episodio all’esterno del San Paolo, prima della partita col Torino. Il telecronista è molto popolare tra i tifosi

Dal Valentino il via al Bike Pride 2018 : Coppie di fidanzati, famiglie con bambini al seguito e gruppi di amici: sono le centinaia di torinesi che poco prima delle ore 16 di oggi, domenica 6 maggio, sono partiti in sella alla loro biciclette ...

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino e denuncia la madre : È stata trovata dalla polizia la 33enne di origine polacca che ieri sera ha portato via suo figlio neonato dall'ospedale di Salerno, dove si trovava su disposizione del tribunale che stava...

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino : E' stato ritrovato pochi minuti fa il neonato portato via da un ospedale questa mattina a Salerno. Il bimbo è stato trovato in un appartamento del lungoIrno, al centro della città....

Napoli Moda Design 2018 : al via la kermesse ideata dall'architetto Maurizio Martiniello : All'interno dell'ex Università di Economia e Commercio, ora Centro Congressi Federico II, in 500 mq sarà ospitata una casa ideale, composta da una zona Living-Kitchen, Bathroom, Bedroom, sala ...

Friuli-Venezia Giulia - 14enne lanciava oggetti dal cavalcavia : ferito un motociclista : Secondo alcuni testimoni, il giovane agiva con alcuni coetanei, buttando sulla strada delimitatori di velocità e altri oggetti.Continua a leggere

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale : Sono in corso a Salerno le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un mese dall'ospedale...

"Gestione della ricettività : dalla teoria alla pratica" - via al seminario organizzato da Asfoter : Gestione della ricettività : dalla teoria alla pratica. E' questo il tema del seminario che Asfoter, Ente di Formazione di Confcommercio Savona, organizza il prossimo 9 maggio con la collaborazione ...