Al Quirinale è già pronto il ' governo del presidente'

Fico al Quirinale - dopo le polemiche sulla passeggiata con la scorta questa volta va in macchina : dopo le polemiche per la passeggiata di lunedì da Montecitorio al Quirinale circondato da una paio di decine di poliziotti di scorta , il presidente della Camera, Roberto Fico , riprende la macchina . ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

Consultazioni - Napoli (Fi) indignato contro Fico : “E’ andato al Quirinale con la giacca aperta. Rabbrividisco per sciatteria” : “ Rabbrividisco “. Lo ripete a più riprese, nel corso di Coffee Break (La7), il deputato di Forza Italia, Osvaldo Napoli , commentando l’iniziativa di molti leader convocati ieri al Quirinale per la prima tornata di Consultazioni . Da Di Maio a Meloni fino a Salvini, i politici si sono recati al Colle a piedi. Hanno fatto eccezione la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e Silvio Berlusconi, giunti invece con ...

Sulla strada di Di Maio verso il governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...