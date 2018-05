LIBERATO - concerto GRATIS A NAPOLI/ Livio Cori : "Non sono io il rapper senza volto" : CONCERTO LIBERATO alla Rotonda Diaz: 20 mila persone hanno assistito al'evento gratuito del rapper senza volto, Livio Cori smentisce di essere il rapper senza volto.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:00:00 GMT)

Liberato - in 20mila a Napoli per il concerto del rapper senza volto : chi c’era (e come è stato) : Sono le 20.40, il tramonto inizia a venare di rosso il cielo azzurro su uno dei lungo mare più belli al mondo, quando dal mare a bordo di un gommone, con tre sosia incappucciati, arriva Liberato per salire sul palco del suo primo concerto a Napoli. Ad aspettarlo ci sono 20.000 anime venute da ogni parte d’Italia per assistere a un evento destinato a essere ricordato, anche se è rimasto deluso chi sperava di conoscere l’identità dell’anonimo ...

Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : 'Difficile suonare senza i Pooh' : Overture Strade Le donne ci conoscono In silenzio Un mondo che non c'è Fai col cuore Ali per guardare È per me Io ti prego di ascoltare Storie di tutti i giorni Il ritorno delle rondini Io e te per ...

Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : “Difficile suonare senza i Pooh” : La scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata rivelata. I due ex Pooh si preparano a tornare sul palco dopo l'ultimo live che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la conclusione del progetto del gruppo dopo 50 anni di musica insieme. I due artisti sono quindi pronti per ripartire con un progetto completamente nuovo dal quale non sono stati esclusi alcuni brani dei Pooh, nei quali Riccardo Fogli ha ...

Al concerto senza biglietto : si entrerà con il riconoscimento facciale : Ticketmaster ha stretto una partnership, con annesso investimento, con una società specializzata già attiva in ambito militare: mezzo secondo per passare i...

Al concerto senza biglietto : si entrerà con il riconoscimento facciale : Ticketmaster ha stretto una partnership, con annesso investimento, con una società specializzata già attiva in ambito militare: mezzo secondo per passare i...

Gianna Nannini - il rock senza limiti - al concertone con trono e stampelle : Accompagnata sul palco in braccio, dopo l'infortunio di qualche settimana fa durante il suo concerto a Genova , Gianna Nannini viene messa su un trono dorato proprio come una vera 'regina del rock' ...

"Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti". Lo Stato Sociale apre il concertone e attacca Casellati e Montezemolo : E' Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio."Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti" ⚡️Il Concertone inizia ORA! Segui la diretta su @RaiTre e @RaiPlay. Dalle 16:00 su @RaiRadio2.#1M2018pic.twitter.com/ZC9W2MHPx6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 1 maggio 2018La band, capitanata da Lodo ...

Roma - Champions e concertone - le trentasei ore senza alcol : Più zone rosse, aree super sorvegliate dove saranno approntati diversi meeting point per raggruppare i tifosi del Liverpool e accompagnarli allo stadio Olimpico. Forse non solo da Villa Borghese, dal ...

Secondo concerto di Beyoncé al Coachella 2018 domenica 22 aprile - come seguire la diretta senza streaming su Youtube : Il Secondo, attesissimo, concerto di Beyoncé al Coachella 2018 non sarà trasmesso in diretta streaming su Youtube: la regina dell'r'n'b che ha fatto la storia come prima donna di colore headliner dello storico Festival di Indio appena una settimana fa torna ad esibirsi il 21 aprile (22 in Italia, alle 8 del mattino) sullo stesso palco, ma senza la trasmissione live che ha caratterizzato il primo concerto. Nonostante i risultati incredibili ...