Airscivola in borsa dopo l'addio dell'ad Jean Marc Janaillac a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio. Ilcede il 12,48% a 7,08 euro mentre prosegue la protesta dei piloti,al 14esimo giorno di. La direzione di Airprevede di garantire "l'85%" dei voli". Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Airè in gioco" e che "lo Stato non è lì per pagare i debiti" della compagnia.(Di lunedì 7 maggio 2018)