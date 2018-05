Air France | quattordicesimo giorno di sciopero Il titolo crolla in Borsa

Air France - nuovo sciopero.Titolo crolla : Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo Stato non è lì per pagare i debiti" della compagnia.

Air France - nuovo sciopero.Titolo crolla : 10.13 Air France scivola in borsa dopo l'addio dell'ad Jean Marc Janaillac a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio. Il titolo cede il 12,48% a 7,08 euro mentre prosegue la protesta dei piloti,al 14esimo giorno di sciopero. La direzione di Air France prevede di garantire "l'85%" dei voli". Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo ...

Air France in crisi - il governo francese non ha intenzione di ricapitalizzare la compagnia : Air France, la principale compagnia Francese con 85 anni di storia, rischia di scomparire. A lanciare l’allarme, dopo che i dipendenti hanno bocciato il referendum sull’accordo salariale portando alle dimissioni del numero uno Jean-Marc Janaillac, è il ministro delle finanze Bruno Le Maire, che ha anche escluso che lo Stato corra in soccorso dell’a...

Air France. Diktat Le MAire : diventi competitiva o sparirà. Lo Stato non ripiana i suoi debiti : L'aviolinea d'oltralpe arriva al quattordicesimo giorno di sciopero programmato ma assicura l'85% dei voli nella giornata di lunedì. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, lancia un aut aut alla compagnia aerea e dice: 'Non capisco le rivendicazioni dei piloti'

