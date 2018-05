Air France in caduta libera in Borsa | proseguono gli scioperi

Air France - nuovo sciopero.Titolo crolla : Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo Stato non è lì per pagare i debiti" della compagnia.

Air France - quattordicesimo giorno di sciopero. Il titolo crolla in Borsa : Il ministro dell'economia Bruno Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo Stato non è lì per pagare i debiti" della compagnia

Air France - nuovo sciopero.Titolo crolla : 10.13 Air France scivola in borsa dopo l'addio dell'ad Jean Marc Janaillac a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio. Il titolo cede il 12,48% a 7,08 euro mentre prosegue la protesta dei piloti,al 14esimo giorno di sciopero. La direzione di Air France prevede di garantire "l'85%" dei voli". Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo ...

Si aggrava la crisi di Air France : crolla in Borsa nel giorno di un nuovo sciopero : Nel fine settimana, infatti, il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha avvertito che la stessa 'sopravvivenza di Air France è in gioco' . Ma ha anche chiarito che 'lo Stato non è lì per pagare i ...

Perchè Air France rischia di sparire : Roma, 7 mag. , askanews, Air France in caduta libera alla Borsa di Parigi. Il titolo registra una perdita del 13%. Il ministro dell'economia Francese Bruno Le Maire è stato chiaro per Air France 'è in gioco la sopravvivenza' e 'non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti. Dopo le dimissioni del Ceo Jean-Marc …

Air France - Le Maire : lo Stato non pagherà i suoi debiti : Intanto il Ministro dell'Economia Francese Bruno Le Maire ha avvisato che "è in gioco la sopravvivenza di Air France" ma che " non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti ". Niente interventi da parte ...

Air France - Le Maire : "lo Stato non pagherà i suoi debiti" : Intanto il Ministro dell'Economia Francese Bruno Le Maire ha avvisato che "è in gioco la sopravvivenza di Air France" ma che " non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti ". Niente interventi da parte ...

Air France - ministro Le Maire : rischia di sparire - no a ricapitalizzazione : "Se non vengono fatti gli sforzi necessari per portarla allo stesso livello competitivo di Lufthansa e altre grandi compagnie, sparirà". Il ministro delle finanze Francese Bruno Le Maire lancia l'...

Air France - Le Maire : così sparirà. No ricapitalizzazione - non prendiamo soldi dei francesi : Crisi profonda per Air France, per il ministro delle finanze Francese rischierebbe addirittura l'estinzione.

Air France in crisi - il governo francese non ha intenzione di ricapitalizzare la compagnia : Air France, la principale compagnia Francese con 85 anni di storia, rischia di scomparire. A lanciare l’allarme, dopo che i dipendenti hanno bocciato il referendum sull’accordo salariale portando alle dimissioni del numero uno Jean-Marc Janaillac, è il ministro delle finanze Bruno Le Maire, che ha anche escluso che lo Stato corra in soccorso dell’a...

Air France in crisi - il governo francese non ha intenzione di 'ricapitalizzarla' : Roma - Air France, la principale compagnia Francese con 85 anni di storia , rischia di scomparire. A lanciare l'allarme, dopo che i dipendenti hanno bocciato il referendum sull'accordo salariale ...

Air France. Diktat Le MAire : diventi competitiva o sparirà. Lo Stato non ripiana i suoi debiti : L'aviolinea d'oltralpe arriva al quattordicesimo giorno di sciopero programmato ma assicura l'85% dei voli nella giornata di lunedì. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, lancia un aut aut alla compagnia aerea e dice: 'Non capisco le rivendicazioni dei piloti'

Air France. Diktat Le MAire : competitività o sparisce. Lo Stato non ripiana i suoi debiti : L'aviolinea d'oltralpe arriva al quattordicesimo giorno di sciopero programmato ma assicura l'85% dei voli nella giornata di lunedì. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, lancia un aut aut alla compagnia aerea e dice: 'Non capisco le rivendicazioni dei piloti'

Air France - quattordicesimo giorno di sciopero. Il ministro Le Maire : «Non capisco rivendicazioni piloti : a rischio sopravvivenza compagnia» : Domani quattordicesimo giorno di sciopero ad Air France. Lunedì la compagnia transalpina conferma l'85% dei voli programmati: il 99% dei voli lungo raggio, l'80% dei voli medio raggio...