Agricoltura | Enea realizza primo simulatore smart per coltivare piante anche nello spazio

Agricoltura : ENEA realizza primo simulatore smart per coltivare piante al chiuso anche nello spazio : ENEA ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo “microcosmo” per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, utilizzando comunque la terra. Si tratta di un vero e proprio “simulatore” di campo hi tech, unico in Italia, che permette la crescita di piante “superiori”, dotate cioè di una parte radicale e una parte aerea, sia legnose che ...