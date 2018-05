Afghanistan | talebani attaccano pattuglia di polizia | uccisi cinque agenti

Afghanistan - talebani prendono Kohistan : 1.18 I talebani afghani hanno conquistato il distretto di Kohistan nella provincia settentrionale di Badakhshan al termine di un'aspra battaglia con le forze di sicurezza con un pesante bilancio di vittime da entrambe le parti. Abdul Rahman Talat,membro del Consiglio provinciale,ha indicato che gli insorti hanno assediato il Distretto per due giorni caduto nelle loro mani a causa del mancato arrivo di rinforzi militari richiesti al governo. Il ...

Afghanistan - esercito riprende a talebani distretto Ghazni : Le forze di sicurezza afghane hanno riconquistato il distretto di Khawaja Omari, nella provincia orientale di Ghazni che nella notte fra mercoledì e giovedì era stato occupato dai talebani. Lo ...

Afghanistan - raid anti talebani : morti : 20.40 Sanguinoso raid dell'aviazione afghana su una scuola coranica vicino Kunduz, nel nordest del Paese, accusata di ospitare una riunione di talebani. Diverse vittime tra civili e talebani, riferiscono fonti della sicurezza. Per i talebani sono 150 i colpiti. In questa operazione "sono stati uccisi almeno 20 talebani, fra cui i comandanti dell'unità di elite", dice il portavoce della Difesa Radmanish che definisce la madrassa colpita un ...

ONU : chi ha contatti con i talebani li convinca al dialogo in Afghanistan - : A Tashkent si è svolta oggi la conferenza internazionale sull'Afghanistan: "Processo di pace, cooperazione per la sicurezza e cooperazione regionale."

Afghanistan - donna decapitata dai talebani per sospetto tradimento - : successo nel distretto di Bahark. A compiere l'uccisione un commando di fondamentalisti penetrato di notte in un villaggio, in una zona che non è sotto il loro controllo. La vittima sarebbe stata ...

Afghanistan : tradisce il marito - i talebani la decapitano

Afghanistan : talebani attaccano check-point - 7 morti

Afghanistan : autobomba Kabul - 3 morti - talebani rivendicano

Riconoscere i Talebani come partito. La scelta del presidente Ghani per pacificare l'Afghanistan : Il nemico di ieri può diventare l'alleato di domani. Paradosso afghano: diciassette anni fa, l'America colpita dall'11 Settembre, muove guerra in AfGhanistan ad al Qaeda e al regime che ospitava i campi di addestramento di Osama bin Laden: quello dei Talebani. Migliaia di morti dopo (tra cui 54 militari italiani), le autorità di Kabul aprono ai Talebani in nome di un nemico comune: l'Isis. Diciassette anni di guerra, ovvero oltre ...

Afghanistan - il presidente Ghani propone una tregua ai talebani - : Il Capo dello stato afghano ha parlato all'inaugurazione della seconda riunione del 'Processo di Kabul' davanti ai delegati di 25 Paesi e organizzazioni internazionali: "Senza di loro, la pace non può ...

