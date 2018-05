Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto

Roma - la Champions League ti fa ricca : ecco quanto incassa il club giallorosso - Adesso può iniziare un ciclo vincente : Nella giornata di ieri si è giocata la gara di Champions League tra Roma e Liverpool, la squadra di Di Francesco non è riuscita nell’impresa di ribaltare il 5-2 dell’andata, gli uomini giallorossi si sono fermati sul 4-2. E’ stata comunque una competizione strepitosa per la Roma che ha avuto l’abilità di eliminare il Barcellona, anche la fase a gironi è stata veramente importante. La semifinale contro il Liverpool è stata ...

La Juve è rimasta al Bernabeu : Adesso tremano le gambe - l’incubo “zero titoli” può concretizzarsi davvero : Questa stagione calcistica era iniziata nel peggiore dei modi per la Juventus che il 13 Agosto 2017 perdeva la Supercoppa con la Lazio in modo clamoroso, con il gol di Murgia al 94°. E l’eliminazione dalla Champions League ai Quarti di Finale contro il Real Madrid è arrivata sempre al 94°, al Bernabeu con il rigore di Ronaldo. Rimane il campionato, in cui la Juventus non aveva mai perso due partite in casa nella stessa stagione con ...

Torbole sì : il Brescia Adesso può costruire il suo futuro : Non è ancora la villa di lusso nella quale sognare di passare tutta la vita, ma dopo tanti anni in affitto in giro per la provincia il Brescia ha finalmente trovato la sua casa. Un terreno dove ...

E’ la rivincita del calcio italiano : due giorni da sogno contro le spagnole - Adesso la Roma può volare in finale : E’ la rivincita del calcio italiano, due giorni veramente fantastici, peccato per la Juventus. Ieri l’impresa storica della Roma che ha dominato contro il Barcellona, alieni blaugrana annientati dalla prestazione dei giallorossi. Beffa nel finale per la squadra di Allegri, rimonta straordinaria fermata dal rigore di Cristiano Ronaldo. adesso una sola squadra a difendere i colori italiani in Champions League, la Roma. La squadra di Di ...

Manolas : 'Roma grande - Adesso può battere chiunque' : 'Non mi interessa entrare nella storia della Roma, ma che la squadra è in semifinale di Champions battendo una grandissima come il Barcellona. All'andata ci hanno negato due rigori, ma stasera abbiamo ...

Shawn Mendes : Adesso può finalmente cantare di un certo argomento (e non è quello che stai pensando) : C’è qualcosa di cui Shawn Mendes non ha mai potuto parlare nei suoi primi due album e, adesso che sta per arrivare il terzo, finalmente si può togliere questo sfizio. [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Abbiamo già ascoltato “In My Blood“ e “Lost in Japan” in cui il cantante canadese affronta rispettivamente ansia e allegria, ma c’è un altro argomento di cui vuole parlare in uno dei ...

Vitalizi addio - Adesso si può ed anche quota 100 potrebbe avvicinarsi : Se tutto filerà liscio e se Di Maio e Salvini riusciranno a trovare un accordo per Palazzo Chigi e su chi diventerà Premier la previdenza italiana potrebbe davvero subire il tanto atteso scossone che milioni di italiani sognano. Ma non si tratta solo di cancellare la tanto antipatica Legge Fornero, perché anche i Vitalizi, altro capitolo molto odiato dagli italiani potrebbe finalmente essere messo a posto e risotto. Se la contro-riforma ...

Napoli - Adesso l’occasione è ghiotta : Juventus ‘appannata’ - Sarri non può sbagliare : Napoli, adesso l’occasione è ghiotta. Impresa della Spal nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Semplici ha impattato il risultato sullo 0-0, partita di carattere e grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, era l’unico modo per fermare la striscia di risultati positivi della squadra di Allegri. adesso gli uomini di Sarri non possono sbagliare, contro il Genoa può accorciare dalla ...

Star Trek mania : Adesso puoi imparare il Klingon : Sulla piattaforma Duolingo un corso per studiare la lingua dei guerrieri umanoidi extraterrestri della storica serie nata negli anni '60. Cinque minuti per il...

Star Trek - Adesso puoi imparare il Klingon : NON SI TRATTA certo della prima 'conlang', cioè 'constructed language', lingua artificiale, che Duolingo tenta di insegnare ai suoi oltre 200 milioni di utenti nel mondo. Ci sono anche l'esperanto o l'Alto valyriano del Trono di Spade , è vero. Ma in molti aspettavano il Klingon, la lingua parlata dai guerrieri umanoidi extraterrestri in Star Trek , storico ...

Star Trek - Adesso puoi imparare il Klingon : Sulla piattaforma Duolingo un corso per studiare la lingua dei guerrieri umanoidi extraterrestri della storica serie nata negli anni '60. Cinque minuti per il...

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e Adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - non si può più nascondere : “La festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

Italia - Balotelli pre-convocato : Adesso la Nazionale può ripartire : La delusione per la mancata qualificazione dell’Italia è ancora tantissima, l’eliminazione agli spareggi per i Mondiali in Russia rappresenta uno dei punti più bassi della storia della Nazionale. Si è deciso almeno per il momento di ripartire da Gigi Di Biagio, il tecnico dovrà dimostrare molto nelle prossime due partite amichevoli per meritarsi la conferma, in questo momento difficile anticipare qualcosa. Per le gare contro ...

"Teleset" - da sogno a realtà? Adesso il matrimonio si può fare Intreccio tra Bollorè e caos post-voto : Telecom è sempre stata come la sora Camilla, tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Com’era l’andazzo si era capito fin dai tempi della quotazione in borsa, quando con il presidente Gian Maria Rossignolo e il famoso “nocciolo” i grandi potenti dell’Italia decisero... Segui su affaritaliani.it