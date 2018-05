Addio Olmi | regista dolente e geniale dell’Italia contadina

wired

: Addio a Ermanno Olmi, ha fatto scuola con l’Albero degli zoccoli - sole24ore : Addio a Ermanno Olmi, ha fatto scuola con l’Albero degli zoccoli - repubblica : È morto Ermanno Olmi, addio al visionario, imprevedibile regista del nostro cinema [news aggiornata alle 11:38] - nzingaretti : Addio a Ermanno Olmi, regista profondo, dall'animo poetico e garbato. Un uomo del popolo, rimasto sempre se stesso.… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Non è considerato al pari di Fellini, Monicelli o Risi, non è tra i nostri cineasti più noti e celebrati, eppure in un incontro alla Festa del Cinema di Roma Terrence Malick disse che uno dei suoi film italiani preferiti in assoluto è Il posto, secondo film di Ermanno. E dice bene! Il posto è un capolavoro da riscoprire girato da un cineasta che, almeno ora che ci ha lasciato, andrebbe riscoperto da chiunque abbia a cuore l’arte del cinema. Genio autentico, per certi versi naif,senza speculazione intellettuale ma con un lavoro di gusto sulle immagini e sui temi, è riuscito a mettere nei film sensazioni che lo spettatore non sa di avere dentro fino a che non le vede sullo schermo e le riconosce come proprie, da sempre. Ermannoera insomma un genio delle immagini. Guardare una scena, una situazione, un paesaggio, un dettaglio o anche solo un panorama nelle sue inquadrature ...