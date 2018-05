Addio a Paolo Ferrari attore puro e divo per uno spot

Paolo Ferrari è morto/ Rita Pavone : Con sincero dolore dò l' Addio a un grande attore e una bellissima persona : Paolo Ferrari è morto a Roma, aveva 89 anni; addio al celebre attore italiano ma nato a Bruxelles e che ha recitato con tanti registi importanti come Alessandro Blasetti e Franco Zeffirelli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:35:00 GMT)

Addio a Paolo Ferrari - aveva 89 anni : ANSA, - Roma, 6 mag - Era talmente bravo, sommesso e felpato nella sua recitazione che sembrava sempre passare per caso sulla scena. Il teatro italiano piange la scomparsa di Paolo Ferrari - avvenuta ...

Addio a Paolo Ferrari - aveva 89 anni : Roma, 6 mag - Era talmente bravo, sommesso e felpato nella sua recitazione che sembrava sempre passare per caso sulla scena. Ma il teatro italiano ha ragione di piangere la scomparsa di Paolo Ferrari -...

Addio Paolo Ferrari. Volto di un'altra Italia : E' morto Paolo Ferrari. Il grande attore e doppiatore era malato da tempo ed era ricoverato nell'ospedale di Monterotondo. Aveva 89 anni e nella sua lunghissima carriera aveva lavorato in televisione, ...

Paolo Ferrari è morto / Addio all'attore tra protagonista anche di Manuale d'amore 3 : Paolo Ferrari è morto , Addio al famoso attore italiano ma nato a Bruxelles e che ha recitato con diversi registi importanti come Alessandro Blasetti, Elio Petri e Franco Zeffirelli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:58:00 GMT)

Addio a Paolo Ferrari - fu l'uomo del fustino Dash : 'Signora vuole cambiare il suo fustino di Dash con due di altra marca?', Paolo Ferrari , il grande attore di cinema e teatro morto a Roma, rimane nella memoria collettiva d'Italia per aver interpretato ...

Addio a Paolo Ferrari : attore di teatro - cinema e televisione : È morto a Roma a 89 anni Paolo Ferrari , grande attore di teatro , cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore....

Napoli - con Sarri probabile Addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...