Accordo nucleare Iran | Trump | annuncerò la mia decisione martedì

Trump pronto ad annunciare la decisione sull' Accordo nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Iran - Netanyahu : Accordo orribile - consente nucleare : "Un accordo che consente all' Iran di mantenere e di nascondere tutta la propria capacità nucleare è un accordo orribile ". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu sottolineando che "se non ...

Iran - Rohani : «Usa fuori dall' Accordo sul nucleare? Se ne pentiranno» : Gli Stati Uniti d'America dovranno fare i conti con uno «storico pentimento» se se ritireranno dall'accordo sul nucleare in Iran firmato nel 2015 tra Teheran e l'Occidente. Si è espresso in questi ...

IRAN - ROUHANI : “USA LASCIANO Accordo NUCLEARE? SE NE PENTIRANNO”/ Missione britannica per convincere Trump : IRAN , Hassan ROUHANI : “Se USA LASCIANO ACCORDO nucleare se ne pent IRAN no”. La minaccia del presidente IRAN iano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:31:00 GMT)

Rohani avverte : gli Usa si pentiranno se escono da Accordo nucleare - : Attesa per il 12 maggio la decisione di Donald Trump sul "Piano d'azione congiunto globale" sull'energia nucleare di Teheran. Il presidente iraniano annuncia di "avere in programma piani per far ...