Donna Accoltella l’amante per gelosia e finisce ai domiciliari col marito : accoltella l’amante 26enne alla schiena per gelosia e finisce ai domiciliari a casa col marito. Più che una misura cautelare sembra una punizione esemplare quella inflitta a una 40enne di Pantigliate, nell’hinterland di Milano, arrestata la notte scorsa dai carabinieri per lesioni gravi....

