Aborto - se il cattolico Bono si scopre “pro choice” : Il prossimo 25 maggio ci sarà un referendum sull’Aborto in Irlanda, Repeal the Eight, cioè si voterà per abrogare l’ottavo emendamento della costituzione irlandese che attribuisce il diritto alla vita al nascituro e permette di abortire solo se la donna rischia di morire. Com’era prevedibile, il referendum ha suscitato l’ira e lo sdegno di molti. Qualche giorno fa gli U2 hanno twittato invitando a votare in favore dell’abrogazione. Non sono ...