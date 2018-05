Abby Sciuto morirà in NCIS 15? L’analista forense in ospedale nel promo dell’episodio

NCIS 15 mostra ai fan l’appartamento di Abby Sciuto prima della sua uscita di scena : le prime foto : Pauley Perrette appenderà presto al chiodo il camice da laboratorio: Abby Sciuto uscirà di scena negli ultimi episodi di NCIS 15, prossimamente in onda negli Stati Uniti. E la serie ha trovato un modo molto originale per dirle addio, facendo allo stesso tempo una grande sorpresa ai fan della serie: prima di salutarla, potremo vedere finalmente l'appartamento in cui abita. La casa di Abby verrà mostrata proprio quando l'analista forense della ...

Pauley Perrette in lutto per l’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 : “Sono triste - piango ogni giorno” : L'addio a Abby Sciuto in NCIS 15 sarà un momento molto emotivo e ricco di pathos per il pubblico del procedural, che dovrà salutare il personaggio cui è ormai affezionato sin dalla prima stagione, ma anche per Pauley Perrette sarà molto dura dire addio al suo ruolo ormai storico. Dopo aver interpretato la scienziata forense nel legal drama della CBS dal 2003, l'attrice lascerà il cast per cercare nuove opportunità professionali. E ...

NCIS - le foto dell’addio di Abby Sciuto : “Ho finito di girare la mia ultima scena di NCIS”. A comunicarlo su Twitter è Pauley Perrette, che per 16 anni ha vestito i panni di Abby Sciuto nello show della CBS NCIS. L’attrice nel salutare il set e i suoi colleghi Sean Murray, Brian Dietzen, Emily Wickersham e Wilmer Valderrama non è riuscita a trattenere le lacrime come mostrano gli scatti condivisi sul social network, e a quelle lacrime siamo certi si mescolino quelle ...