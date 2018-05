“Abbiamo sentito gli spari | poi…” Choc vicino Torino Nel pieno pomeriggio quattro colpi

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ancora follia, ancora sangue. Il tutto è avvenuto a Rivoli, poco dopo le 17, in un parcheggio di via Alpignano,a corso Susa. Due persone, un signore e una signora (lui era rimasto vedono nel luglio del 2017 e lei era divorziata da una ventina di anni), che si erano sposati a novembre e separati due mesi più tardi, si sono incontrati per chiarire delle questioni. Enzio Giorio, un pensionato 75enne ha ammazzato la moglie Maria Clara Cornelli, sua coetanea, con tredi pistola, poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è sparato alla tempia. Dopo essere stato soccorso dai medici e dagli infermieri del 118, è in fin di vita al Cto. Sul luogo della tragedia sono in corso i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Rivoli, coordinati dal capitano Luca Mariano.Resta da capire quali sono le cause che hanno spinto il 75enne, ...