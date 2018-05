A Trieste è tempo di ' Pint of Science'

Trieste - rimane incinta e le offrono il tempo indeterminato. L’azienda : “Contano le persone” : La storia di Delia Barzotti, che lavora in una azienda di Trieste di ingegneria e progettazione. La donna ha raccontato che il suo capo le ha offerto il tempo indeterminato proprio quando lei ha annunciato di aspettare un figlio: “So di essere una privilegiata”.Continua a leggere

Maltempo Trieste : traffico ferroviario verso la normalità : Circolazione ferroviaria per e da Trieste verso la normalità: il guasto sulla linea tra le stazioni del capoluogo giuliano e Monfalcone (Gorizia) è stato risolto, ed è quindi partito l’Intercity per Roma, dopo un ritardo di 80 minuti. Altri convogli, in attesa da circa un’ora, stanno per lasciare la stazione. I forti ritardi sono stati causati, secondo quanto reso noto da Ferrovie dello Stato, da un guasto sulla linea provocato dalle ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il gelo siberiano non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città delle Marche e del Molise, in ...

Maltempo : guasto su linea ferroviaria - Trieste isolata : A causa di guasti ad apparecchiature all’esterno della stazione ferroviaria, causati dal freddo che in nottata ha fatto rilevare -6°C, a Trieste si registrano ritardi di un’ora e oltre per i treni in entrata e in uscita: di conseguenza la città è praticamente isolata. Alla stazione una folla di viaggiatori è in attesa partire per raggiungere almeno Venezia Mestre, raccordo con altre linee ferroviarie nazionali. Non vi sono treni in ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il freddo causa un guasto sulla linea da Venezia. Ancora ridotte le corse anche nel Lazio e sull'alta velocità. oggi scuole chiuse in diverse città

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...

Burian - allerta meteo/ Maltempo e gelo siberiano da Nord a Sud : bora a Trieste - neve a bassa quota : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:59:00 GMT)

Maltempo : bora a 133 km orari a Trieste : ANSA, - Trieste, 22 FEB - Seconda giornata di bora forte a Trieste con raffiche che nella notte, attorno alle 4, hanno raggiunto la velocità massima di 133 chilometri orari. Il vento ha causato vari ...