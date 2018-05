A Mazic la finale Champions Real-Liverpool

Arbitri : la Coppa Italia a Damato - la finale di Champions a Mazic : Antonio Damato , della sezione di Barletta, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-'18, in programma mercoledì 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma , ore 21.00, ...

Arbitri - a Damato Juve-Milan. Mazic per la finale di Kiev - Kuipers in Europa League : Sono tempi in cui l'attenzione sugli Arbitri è altissima. Antonio Damato, della sezione di Barletta, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 9 ...