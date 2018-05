A-League | Var guasta | scudetto assegnato con gol in fuorigioco

Scudamore : «Il Var in Premier League sarà inevitabile» : Il presidente esecutivo del massimo campionato inglese ha parlato del Var, spiegando che la prossima stagione servirà per migliorarne l'utilizzo. L'articolo Scudamore: «Il Var in Premier League sarà inevitabile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa apre al Var in Champions League?/ Ceferin riflette sull'introduzione agli ottavi nel 2018-2019 : Dopo le tante polemiche in Champions League per gli arbitraggi che hanno condizionato pesantemente molte gara, Ceferin, presidente dell'Uefa, ha aperto all'utilizzo del Var(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:59:00 GMT)

Champions League : Uefa nella bufera per assenza del 'var' : Moltissimi gli errori arbitrali che hanno fatto insorgere i dirigenti delle squadre eliminate, Italiane in primis, per non aver utilizzato 'la moviola in campo' come introdotta già nel nostro Paese e ...

Roma - James Pallotta / Il Presidente giallorosso invoca il Var e intanto pensa alla prossima Champions League : Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:40:00 GMT)

Sos Var : perché serve in Champions League - e perché non lo vogliono - : Errori arbitrali e polemiche nelle partite decisive della manifestazione calcistica più ricca. Le resistenze politiche dell'Uefa e la guerra italiana

Champions League : vigili sequestrano varia merce al centro : Roma: pattugliamenti già a partire da ieri Roma – Come da copione, continuano i controlli serrati della Polizia Locale nella zona del centro storico di Roma. Il piano era già stato prestabilito in vista della partita di questa sera tra Roma e Liverpool. Da Fontana di Trevi, via delle Muratte, a piazza di Spagna, fino al Colosseo. Sono state 40 le pattuglie in servizio dal tardo pomeriggio di ieri a tutela delle principali piazze ed aree di ...

LIVE Pagelle Bayern Monaco-Real Madrid - semifinale Champions League in DIRETTA : i bavaresi saranno in grado di fermare i Blancos? : SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Bentrovati alle Pagelle LIVE di Bayern Monaco-Real Madrid, match di andata delle semifinali di Champions League 2018. Alle ore 20.45 all’Allian Arena di Monaco di Baviera si affronteranno queste due grandi d’Europa, di nuovo di fronte dopo le vibranti polemiche di un anno fa, quando tre gol in fuorigioco permisero ai Blancos di superare i quarti di finale. Per i tedeschi, dunque, una grande ...

Bayern Monaco-Real Madrid - semifinale andata Champions League 2018 : i bavaresi in cerca di rivincite contro i Blancos : Parlare di una grande classica del calcio europeo non è certamente un errore. Come altro altro definire la sfida dell’Allianz Arena, di domani sera (ore 20.45), tra il Bayern Monaco ed il Real Madrid, andata delle semifinali di Champions League 2018. Sarà il 25° confronto complessivo tra le due compagini ed il settimo in semifinale. PERCORSO Bayern – Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver superato il Besiktas (ottavi di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assenti le big di Novara e Conegliano : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha indetto un collegiale di preparazione in vista della Nations League, competizione che sostituisce il Grand Prix. Le azzurre si raduneranno il 22 aprile al Centro Pavesi di Milano. Tra le 20 ragazze selezionate non ci sono ovviamente le giocatrici di Novara e Conegliano, impegnate nella Finale Scudetto: Paola Egonu, Anna Nicoletti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela ...

Premier League - rimandato l'uso della VAR : Non soltanto qui in Inghilterra, ma ovunque nel mondo. Gli arbitri vanno aiutati. Oggi il calcio è più rapido e più veloce. E per ribadire il suo pensiero sulla necessità dell'introduzione ufficiale ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Premier League - no al Var dal 2018-2019 : le motivazioni : La Premier League resta ferma sul no, anche nella prossima stagione infatti non verrà introdotto il Var. E' questa la decisione presa oggi dai venti club che compongono il campionato inglese, che ...

Premier League - niente Var il prossimo anno : avanti con i test : ... 'in particolare per quanto riguarda la comunicazione all'interno dello stadio e nei confronti di coloro che seguono le partite a casa e in tutto il mondo'. Sempre per la stagione 2018/19 la Premier ...

Inghilterra - che errore : la Premier League dice no al Var : In Italia ha portato allo svolta, in Inghilterra si è deciso di non andare avanti, incredibile no al Var da parte della Premier League, la decisione è stata quella di non utilizzare la tecnologia per la prossima stagione. Lo hanno annunciato i vertici della Lega: “I test effettuati sono stati controversi”. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Var, soprattutto in seguito alla partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus ...