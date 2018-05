A Houston e Golden State gara 4

NBA Playoff 2018 : Golden State e Houston vincono gara-4 e vanno sul 3-1 : Golden State e gli Houston fanno un passo decisivo verso la qualificazione alla finale della Western Conference dopo le loro vittorie in gara-4 rispettivamente con i New Orleans Pelicans e gli Utah Jazz. Entrambe le serie sono sul 3-1 ed ora sia Warriors sia Rockets hanno la possibilità di chiudere i conti in casa nella prossima partita. Dopo il ko in gara-3 si aspettava una reazione da parte dei campioni in carica ed è arrivata con il successo ...

Super Davis travolge Golden State - Houston passa in casa dei Jazz : Nelle semifinali della Western Conference dei playoff Nba gli Houston Rockets vincono gara 3 per 113-92 in casa degli Utah Jazz e conducono la serie per 2-1. Harden e compagni vendicano così la ...

NBA 2018 - New Orleans e Houston accorciano le distanze. Battuti Golden State e Utah Jazz : Due partite nella notte dei Playoff NBA. accorciano le distanze i New Orleans Pelicans, che vincono gara-3 contro i Golden State Warriors per 119-100 e si portano sotto per 2-1 nella serie. Grande prestazione di Anthony Davis, che chiude con la doppia doppia da 33 punti e 18 rimbalzi. Incredibile anche la prova di Rajon Rondo, che segna solo quattro punti, ma mette a referto addirittura 21 assist e cattura 10 rimbalzi. E’ la seconda volta in ...

Nba - San Antonio lezione a Houston. Durant - 29 - fa ripartire Golden State : Gli Spurs danno una lezione di basket ai Rockets, costretti a mettere una pietra sopra alla striscia di 11 vittorie consecutive. Kevin Durant dice 29 e i Warriors tornano al successo casalingo dopo ...

NBA 2018 : Houston vince anche senza Harden. Cleveland cade a Miami - sconfitta ancora Golden State : Nella notte NBA si è estesa a dieci vittorie consecutive la striscia degli Houston Rockets. La “Decima” è arrivata grazie al 118-86 di stanotte contro i Chicago Bulls. Successo ottenuto senza James Harden, tenuto a riposo: a fare da mattatore ci ha pensato Eric Gordon, con 31 punti e 8 triple realizzate. Non c’è stata partita in termini di intensità, energia e soprattutto organizzazione di squadra, troppo superiori i Rockets, ...

NBA 2018 : Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina Cleveland : Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State e Cleveland più forti degli infortuni : NEW YORK - Si dimostrano più forti degli infortuni che le stanno decimando Cleveland e Golden State, cogliendo due preziose affermazioni nella regular season di Nba che sta ormai volgendo al termine. ...

NBA 2018 : Golden State vince senza big. LeBron James show a Chicago! Ok Houston - Portland inarrestabile : Undici partite nella notte NBA. Bella vittoria della numero uno della Western Conference. Gli Houston Rockets superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 107-101 grazie alla quasi tripla doppia di James Harden, che mette a referto 32 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Sempre per la squadra di coach Mike D’Antoni importanti anche i 21 punti di Chris Paul e i 17 di Trevor Ariza. In casa Pelicans non bastano i 26 punti e 13 rimbalzi di ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

NBA 2018 : Toronto ferma la striscia di Houston. Portland e i Clippers battono Golden State e Cleveland : Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida tra le due numero uno di Eastern e Western Conference viene vinta dai Toronto Raptors. I canadesi fermano dopo 17 successi consecutivi la striscia degli Houston Rockets, che cedono all’Air Canada Centre per 108-105. Sugli scudi la coppia Kyle Lowry-DeMar DeRozan: il primo chiude con 30 punti e 6 assist a referto, mentre il secondo firma 23 punti e 7 rimbalzi. Non bastano, invece, ai Rockets i ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State in scia. Ok Belinelli e Philadelphia : WASHINGTON - E sono 16. Prosegue il cammino inarrestabile di Houston in vetta alla classifica della Western Conference. I Rockets , 50-13, , pur non giocando la loro miglior partita stagionale, ...

NBA 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. Belinelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...