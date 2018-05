A cosa deve rinunciare ArcelorMittal per avere l' Ilva

cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Europa League : Cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Europa League? A 270′ dalla fine, i rossoneri sono ancora in piena corsa per l’Europa League, non solo tramite il campionato ma anche con la possibilità Coppa Italia. Ad oggi, la squadra di Gattuso è settima in classifica, a -1 dall’Atalanta, sesta, e con tre punti di […] L'articolo Cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

cosa deve fare l'Inter per qualificarsi in Champions League : Ecco tutti gli scenari che serviranno all'Inter per centrare uno dei primi quattro posti.

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings tenta la fuga nel Mondiale. Tony Cairoli deve inventarsi qualcosa per arginarlo : Il Mondiale MXGP si sposta in Russia, dove andrà in scena il sesto round della stagione. Dopo un quarto delle gare in programma, il campionato sembra avere un solo padrone, Jeffrey Herlings. L’olandese può contare su un bottino di 16 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, con l’italiano che è già con le spalle al muro. A Orlyonok deve per forza di cose vincere se vuole ancora nutrire ambizioni di raggiungere il decimo titolo ...

cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il Liverpool : Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions League? Dopo la sconfitta contro il Liverpool, servirà un altro miracolo per la squadra giallorossa. Il 5-2 di Anfield Road lascia poche speranze alla squadra di Eusebio Di Francesco. Protagonista assoluto è stato l'ex giallorosso Mohamed Salah, autore non solo delle prime due reti

Moto Gp - i consigli di Rossi : 'So cosa sente Lorenzo - deve credere in se stesso' : Già nove volte campione del mondo, Rossi puntava a chiudere il cerchio: vincere il decimo titolo in sella ad una Moto italiana. Invece il feeling con la Rossa di Borgo Panigale non sbocciò mai ed a ...

Rossi : 'So cosa prova Lorenzo - deve credere in sè stesso' : Già nove volte campione del mondo, Rossi puntava a chiudere il cerchio: vincere il decimo titolo in sella ad una moto italiana. Invece il feeling con la Rossa di Borgo Panigale non sbocciò mai ed a ...

Sondaggio : cosa deve fare il Torino con Belotti? : Torino - Contro l'Atalanta l'ennesimo flop di una gestione che costringe i tifosi a vivacchiare. Il Torino resta nel limbo, ormai è senza obiettivi. Belotti è un fantasma: soltanto nove reti nelle ...

'Il Pd deve andare a sentire cosa vuole il M5s' : Intervista Huffpost a Furio Colombo: 'Con Lega e M5s nascerebbe un governo pessimo'. Il racconto di una vita nel mondo: da Che Guevara a Castro, l'amicizia con Joan Baez

"Il Pd deve andare a sentire cosa vuole il M5s" : Come Michelangelo di fronte alla statua di Mosè: "Mi vien voglia di dire al Pd, colpendolo con lo scalpello sul ginocchio, perché non parli?". Per un uomo che, come lui, ha speso la vita a viaggiare per il mondo e a raccontarlo, per la televisione, per i giornali e per i lettori dei suoi libri, l'immobilità deve essere una particolare forma di mistero: "È incomprensibile il motivo per cui il Partito democratico non ...

Centrato il 6 da 130 milioni al Superenalotto : ecco quanto tempo ha e cosa deve fare il fortunato vincitore per riscuotere il jackpot : Il 6 è stato Centrato. Con una schedina 2 pannelli da 21 euro un fortunato scommettitore ha vinto il montepremi più alto al mondo, il quinto premio più alto della storia ventennale di Superenalotto: ...

“Amore…”. Amici - Daniele eliminato : dedica per Lauren che commuove tutti i fan. Il ballerino deve lasciare il programma - ma i sentimenti verso la collega restano fortissimi. Prima di andarsene - una delle scene più belle di sempre. cosa si sono detti : Sephora e Daniele, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di Amici, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. E qui accade la piccola magia. Daniele corre da Lauren (per la quale aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu), mentre lei era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice Daniele. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi ...

Governo - Cottarelli : “Io ministro? Sarebbe un onore. Ecco cosa deve fare il prossimo esecutivo per rafforzare i nostri conti” : Dopo il risultato delle elezioni politiche del 4 marzo, è il nome che viene avanzato quando si pensa a un Governo di scopo o a un Governo del presidente. Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review, ora direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, non si tira indietro: “fare il ministro Sarebbe un onore“. Cottarelli ha presentato il suo ultimo libro, “I sette peccati capitali ...