A Cantone ' Premio Sicilia 2018'

Corruzione : a Cantone il 'Premio Sicilia 2018' (2) : (AdnKronos) - Dunque sono in primo luogo gli studenti i destinatari di “Conversazioni sul futuro”, appuntamenti con ospiti di prestigio in grado di offrire spunti utili per una riflessione approfondita sull’evoluzione della società, che impone - oggi più che mai - di avere una “visione progettuale”,