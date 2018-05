A Cannes è l' anno delle donne

L’albero degli zoccoli - Ermanno Olmi/ Palma d’oro a Cannes : trama e colonna sonora raccontata dal regista : L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:50:00 GMT)

Ermanno Olmi - morto il regista che raccontava il mondo contadino. Fu palma d’oro a Cannes : È morto Ermanno Olmi. Il regista, 87 anni, si è spento nella notte di domenica all’ospedale di Asiago, dove era ricoverato da venerdì. Ha raccontato nelle sue varie sfumature il mondo contadino dell’Italia, mettendo al centro il racconto umano. Nato a Bergamo il 24 luglio 1931, Olmi aveva vinto la palma d’Oro a Cannes nel 1978 con L’albero degli zoccoli. Tre ore nel mezzo delle campagne lombarde di fine Ottocento in dialetto ...

Al Festival di Cannes ci saranno - fuori concorso - i film di Lars von Trier e Terry Gilliam : Alcuni giorni dopo la conferenza stampa di presentazione dei film della 71esima edizione del Festival di Cannes, sono stati annunciati alcuni nuovi film che parteciperanno: tre fanno parte del concorso ufficiale (quello per cui si può vincere la Palma d’oro), The post Al Festival di Cannes ci saranno, fuori concorso, i film di Lars von Trier e Terry Gilliam appeared first on Il Post.

Adieu Croisette : Netflix quest'anno snobba Cannes che impone la distribuzione nei cinema : 'Noi siamo al 100% a favore del cinema, e come noi tutti i festival del mondo'. Ed è per questo che, spiega il responsabile dei contenuti, 'Netflix acquisterà al 100% film che sono in gara. Non ...

Penelope Cruz e Javier Bardèm apriranno il Festival di Cannes : Apertura super-glam a Cannes. Saranno Penelope Cruz e Javier Bardèm e a inaugurare il 71mo Festival martedi 8 maggio. I due attori premio Oscar, coppia anche nella vita e genitori di due figli, sono i ...

