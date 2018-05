A Barcellona centro FB contro fake news

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : buona Roma! Alisson attento - centrocampo solido - a Dzeko manca un rigore : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro ...

Probabili formazioni Barcellona-Roma - quarti di finale Champions League : emergenza giallorossa a centrocampo - Gerson titolare? : Doppio incrocio Italia-Spagna nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: la Roma è attesa dal Barcellona nella gara di andata in programma al Camp Nou mercoledì 4 aprile alle ore 20.45. La sfida di ritorno è in programma martedì 10 aprile a Roma sempre alle ore 20.45. Due assenti nel Barcellona di Valverde, che non avrà a disposizione Digne e Busquets, oltre a Coutinho, non inserito in lista UEFA. Per il resto i catalani avranno ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Dzeko dal 1' al centro dell’attacco giallorosso - solito tridente per gli spagnoli : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’andata di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...

Barcellona : a giugno sarà rivoluzione a centrocampo : Sport scrive che a giugno il Barcellona potrebbe cambiare molto a centrocampo: in uscita ci sono André Gomes e Denis Suarez, dubbi anche sul rinnovo di Andres Iniesta , che piace molto in Cina.