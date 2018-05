7 modi per smettere di avere paura

Allevatore di modica spara al vicino di casa : arrestato per tentato omicidio : Imbraccia il fucile del fratello e spara al vicino. arrestato dalla polizia di Stato per tentato omicidio, C.C. 49 anni, di Modica, Allevatore incensurato. L'uomo, senza ragione e colto da raptus, ha ...

Frassino americano termicamente modificato per realizzare un’abitazione moderna firmata HAUS : Gli scavi di Copperwood hanno avuto inizio nell’autunno del 2015 per dar seguito al sogno di una famiglia americana formata da quattro persone che era alla ricerca di una dimora sobria, moderna ed efficiente dal punto di vista energetico. Il nome dell’edificio, pensato dal figlio del proprietario, trae ispirazione dal colore dei boschi e del paesaggio circostanti; un luogo intatto e naturale adiacente a terreni agricoli e a fauna selvatica, ma ...

Windows 10 : tutti i modi per accedere alle impostazioni : In quanti modi è possibile accedere alle impostazioni di Windows 10? Forse non immagini quante tra utilizzo di scorciatoie, tasti rapidi e menù nascosti. Per accedere alle impostazioni di sistema, il centro di controllo del tuo PC Microsoft, ci sono molti modi e puoi scegliere quello che preferisci o quello più conveniente in base a ciò che stai facendo sul tuo personal computer. Le impostazioni in Windows 10 Come per ogni sistema operativo ...

Governo - M5s conferma la linea del voto. Ma la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. Il Movimento 5 stelle, invece, sì. Dopo Luigi Di Maio, che ieri aveva addirittura parlato di “voto a giugno ” come “unica soluzione” invitando Matteo Salvini a chiederlo con lui, oggi è Alessandro Di Battista che invita il M5s a “sostenere Luigi e la scelta di tornare al voto”, chiedendo al leader della Lega di dimostrare il “coraggio che non ha mai avuto” ...

Governo - il Quirinale non vuole il voto. E la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo Renzi. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla Lega. L’ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di un Governo di scopo con un duplice obiettivo: fare ...

Formula 1 - Approvate le modifiche aerodinamiche per il 2019 : La F.1 Commission, lo Strategy Group e il Consiglio Mondiale della Fia hanno approvato una serie di modifiche regolamentari per la prossima stagione di Formula 1, con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo e i sorpassi.Cambia l'aerodinamica. Sono tre le modifiche principali alle monoposto 2019: lala anteriore sarà semplificata rispetto a quella attuale. Questo elemento, solo allapparenza semplice, si compone di più di 300 pezzi, tra la base e ...

modica in festa per San Giorgio : oggi l'uscita del Santo Cavaliere : Sia l'uscita che il rientro saranno salutati da spettacoli pirotecnici e dal tradizionale lancio di "nzareddi".

8 modi per dire ai vostri figli che state divorziando : È un periodo che non andate più d’accordo. A dire il vero, ormai sono mesi, anni. Non vi parlate più, né vi guardate negli occhi, figuriamoci sfiorarvi. Di sesso non ne praticate da secoli. Forse l’ultima volta che l’avete fatto è stato quando avete concepito vostro figlio: anni fa, appunto. È stato doloroso, ma naturale: all’idea di divorziare ci siete arrivati quasi insieme, ormai non avete più nulla da spartire, amore ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Tutto pronto a modica per il clou della festa di San Giorgio : Entrano nel clou i festeggiamenti in onore di San Giorgio. Tutto pronto per la grande festa esterna che culmina domenica con la processione

Giornata densa di appuntamenti ieri per ForteLibro a modica : Autrice di punta della collana "Einaudi ragazzi" ha avuto modo di illustrare, nel corso di un confronto simpatico e vivace, "Le nuvole per terra" e l'altro successo editoriale "Casca il mondo". ...

Bollette luce e gas - tutti i modi per risparmiare : Si può risparmiare sulle Bollette di luce e gas? Stare attenti ai propri consumi è sicuramente un buon inizio, ma esistono altre regole e tutele che possono avvantaggiare i consumatori...

The Voice of Italy 2018/ Knock Out - diretta 26 Aprile : chi sarà eliminato? Tutti i modi per seguire la puntata : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:55:00 GMT)

“Spogliatevi - forza”. Entra nel locale per lo show a luci rosse ma sul più bello qualcosa va storto. Il panico tra le ragazze - svestite. L’ambulanza e la polizia che arrivano di corsa. Una serata trasgressiva finita nel peggiore dei modi : Un fenomeno che continua a dilagare nonostante i tentavi delle autorità di arginarlo. E che coinvolge ogni anno milioni di uomini, spesso anche sposati o comunque impegnati sentimentalmente, pronti a spendere i propri risparmi per dedicarsi al turismo sessuale. Un’idea, quella di partire e abbandonarsi per qualche giorno a piaceri e trasgressioni, che alla fine aveva spinto anche un uomo di 60 anni, di origini inglesi, a volare fino a ...