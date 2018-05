55 giorni Luca Zingaretti racconta Aldo Moro in via Caetani 40 anni dopo la sua morte

Luca Zingaretti racconta Aldo Moro in “55 giorni” l’8 maggio su Rai1 : In occasione del quarantennale dalla scomparsa di Aldo Moro, Rai1 ha pensato ad una programmazione dedicata insieme a Luca Zingaretti e Sergio Castellitto. Se quest'ultimo presterà il volto ad Aldo Moro Il Professore, in onda l'8 maggio dalle 21.25 circa su Rai1, l'amato Commissario Montalbano lo precederà con il suo drammatico e sentito racconto in "55 giorni" in onda dalle 20.30. Lo statista assassinato dalle Brigate rosse il 9 maggio 1978 ...

Lucariello alla corte di Pino Daniele - a giorni la sua “Terra mia” : Napoli – “La musica, come del resto tutta l’arte, nel momento in cui da’ un giudizio, nel momento in cui ti vuole insegnare qualcosa per forza, diventa propaganda. Diventa qualcosa di molto simile alla pubblicità”. È questo il giudizio sull’arte, espresso nel corso di un’intervista alla Dire, di Lucariello, al secolo Luca Caiazzo. Un parere […]