5 cose di Friends che oggi non sopporteremmo

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il 6 maggio 2004chiudeva i battenti dopo 10 stagioni, 236 episodi e parecchi record di ascolti. Ancoraquesta sitcom, pur rappresentando una visione della scrittura televisiva antiquata, tiene botta con un’ottima gestione delle gag, personaggi per caratterizzati e il carisma dei suoi attori.ha rappresentato per molti anni il canovaccio a cui si sono ispirate produzioni successive, come How I Met Your Mother, tratteggiando gli archetipi di personaggi fondamentali come il donnaiolo, il personaggio ossessivo compulsivo, quello fuori dal mondo e così via. Tuttavia,è comunque figlia dei suoi tempi e rivisto, pur con tutte le contestualizzazioni del caso, ci mostra quanto fosse diversa la sensibilità nella televisione e quanto certi prodotti fossero pensati esclusivamente per un pubblico ben preciso che raramente andava oltre gli spettatori bianchi ...