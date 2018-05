5 anni e 4 mesi a sorella ' Fatima'

Minniti - 16 mesi da ministro come 16 anni : ANSA, - ROMA, 3 MAG - "Questi 16 mesi da ministro dell'Interno ogni tanto mi sono pesati come 16 anni. E' stato un lavoro intenso e molto impegnativo". Lo ha detto il titolare del Viminale. Marco ...

Minniti - 16 mesi da ministro come 16 anni : ANSA, - ROMA, 3 MAG - "Questi 16 mesi da ministro dell'Interno ogni tanto mi sono pesati come 16 anni. E' stato un lavoro intenso e molto impegnativo". Lo ha detto il titolare del Viminale. Marco ...

È morto Alfie Evans - il bambino britannico di 23 mesi con una malattia neurodegenerativa al centro di un caso internazionale negli scorsi giorni : È morto Alfie Evans, il bambino britannico di 23 mesi con una grave malattia neurodegenerativa di cui si era parlato molto negli ultimi giorni per l’opposizione dei genitori alla sospensione del supporto vitale disposta dall’ospedale in cui era ricoverato. Lo hanno annunciato i genitori su Facebook. Interessandosi al caso, nei giorni scorsi l’Italia aveva concesso la cittadinanza al bambino, offrendo ai genitori di trasferirlo per prolungarne le ...

Pensione a 61 anni e 7 mesi a chi lavora in turni da 12 ore? Più facile nel 2019 Video : Sta per arrivare una importante scadenza per quanto riguarda una misura previdenziale di cui tanto si parla. Sono imminenti le scadenze dei termini per presentare le istanze per farsi certificare il diritto alla #Pensione anticipata con quota 97,6, la misura che si rivolge a lavori #usuranti o lavori organizzati in turni con notturno compreso. Il prossimo primo maggio scadranno le istanze da presentare all’Inps per quanti chiudono i requisiti ...

Condannati i bad guys - al "capo" tre anni e otto mesi di carcere : CRONACA - La pena più alta, 3 anni e 8 mesi di reclusione , ai domiciliari, è stata riconosciuta all'uomo considerato 'il capo' dei Bad guys, i cattivi ragazzi oggetto di una lunga indagine dei ...

Ilva - Cassazione conferma la condanna per Fabio Riva : 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa : Fabio Riva è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, negando le attenuanti generiche per la gravità dei fatti commessi e l’intensità del dolo. I giudici hanno stabilito che il figlio dello scomparso proprietario dell’Ilva, Emilio Riva, aveva incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al ...

In pensione a 61 anni e 7 mesi - il tempo sta per scadere : chi ha diritto al beneficio : Manca poco. Pochissimo. Il 1° maggio scadono i termini per presentare le istanze di accertamento per la verifica di aver svolto lavori usuranti ai fini della pensione. Chi maturerà i requisiti agevolati...

Rapiscono un bambino di due anni. Ritrovato per caso dopo nove mesi - malato e denutrito : Nel Barese, è grazie a un "Alt" della polizia che viene scoperta una coppia che aveva sottratto il minore da una struttura di Molfetta. La madre sarebbe complice del reato. L'inchiesta è estesa a numerose altre persone

Perugia - arrestato dalla polizia tunisino ricercato : deve scontare due anni e due mesi di reclusione : Perugia I poliziotti della Volante lo hanno rintracciato in occasione di controlli in una struttura di ospitalità ove aveva trovato sistemazione. Dagli accertamenti sullo straniero, un tunisino dell'...

SARA TOMMASI - LE IENE/ Video - “Quattro anni di buio e 5 mesi in ospedale” : SARA TOMMASI è guarita: la showgirl, dopo quattro anni di eccessi, è guarita dal disturbo bipolare e ha parlato di come sta in una lunga intervista a Le IENE, apprezzamenti web.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:16:00 GMT)

Accarezza la figlia degli amici : condannato a 4 anni e 4 mesi : Accarezza la figlia degli amici e viene condannato a quattro anni e quattro mesi. Scabrosa vicenda in provincia di Arezzo dove un cinquantenne è finito davanti al giudice per atti sessuali su una ...

ASILO NIDO MINERBIO - MORTO BIMBO 19 MESI/ Scuola Infanzia - “mai incidenti in 13 anni” : l’autopsia decisiva : MINERBIO, BIMBO di 19 MESI muore all'ASILO NIDO: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Bentley - In sei mesi il più grande parcheggio fotovoltaico britannico : Diecimila pannelli solari, 1.378 posti auto distribuiti su un'area di 16.426 m: questi i numeri del parcheggio fotovoltaico che verrà realizzato dalla Bentley presso la sue sede centrale, a Crewe, in Gran Bretagna. Sarà la struttura più grande di questo tipo mai costruita nel Paese.Lavori ultimati in un semestre. Il tempo stimato per completare questo sito, che garantirà una potenza di 2,7 MW, è di circa sei mesi. I diecimila moduli fotovoltaici ...

FRANCESCA NERI/ Claudio Amendola innamorato : "Credevano saremmo durati 6 mesi e invece sono passati 22 anni" : FRANCESCA NERI e la vicinanza al marito Claudio Amendola, una lunga storia d'amore che ha superato anche l'infarto che ha colpito l'attore nel settembre 2017(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:32:00 GMT)