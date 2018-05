30 anni di arte contemporanea Buon compleanno al Pecci di Prato

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

Chiossone - l’arte di imparare a “vedere” : l’istituto compie 150 anni | : Genova - Nella stanza della tattilità il futuro si può toccare con mano. È qui, in un piccolo spazio straripante di oggetti di ogni tipo, biglie, pietre, spaghi, pon pon, fili e piume, che i bambini del centro di riabilitazione visiva dell’istituto Chiossone, cominciano a diventare grandi.

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : nuova lite con Gianni Sperti. Il web dalla parte dell'opinionista : Giorgio Manetti a Uomini e Donne: nuova lite tra il cavaliere del trono over e Gianni Sperti. Il web si schiera dalla parte dell'opinionista. Quale sarà il motivo della discussione?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:21:00 GMT)

Giovanni Allevi a Verissimo : "Ho accettato la mia ansia. Da adolescente - ero sempre messo da parte" : Il pianista e compositore Giovanni Allevi è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 28 aprile 2018, su Canale 5.Giovanni Allevi, autore del libro L'equilibrio della lucertola, nel corso dell'intervista, ha parlato dell'ansia e dei conseguenti attacchi di panico che lo affliggono da anni. Con il passare del tempo, però, il musicista ha imparato ad accettare i suoi disturbi d'ansia ...

Buon compleanno - Veregra Street! Vent'anni all'insegna dell'arte di strada : ...di questa edizione consiste nella sezione "PIC FESTIVAL" con spettacoli di compagnie provenienti dalla Romania " paese di uno dei partner del progetto e nazione ospite per l'anno 2018 e spettacoli in ...

DiMartedì puntata 24 aprile : anticipazioni e ospiti con Giovanni Floris : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . DiMartedì, ospiti e temi di questa sera Riuscirà il Presidente della Camera Roberto Fico a mettere d'accordo il Movimento 5 Stelle e il Partito ...

'Scenica' celebra dieci anni di festival dedicato all'arte circense. Un'edizione straordinaria a Vittoria : ... la maratona fotografica in collaborazione con l'associazione culturale Factori, reduce dall'ampio apprezzamento della passata edizione, e gli spettacoli finali dei laboratori teatrali, organizzati ...

Tre senatori della Südtiroler Volkspartei presentano una proposta di legge per reintrodurre 5 feste soppresse 40 anni fa : reintrodurre cinque feste soppresse 40 anni fa per permettere alle "persone credenti" di "celebrare le ricorrenze religiose, ma anche ai non credenti che potrebbero dedicare le giornate alle attività di tempo libero". È questo il motivo che ha spinto tre senatori della Südtiroler Volkspartei, il partito della minoranza di lingua tedesca, di presentare la proposta di legge. A riportarlo è Il Messaggero.I cinque giorni ...

L'arte di essere Gianni Letta : Rispettoso, indipendente, conoscitore degli uomini. Un ritratto, visto da molto vicino, dell'eminenza grigia meno in vista eppure più presente. Che sarà decisivo nella formazione del nuovo governo

«Non ho l'età» - l'amore dopo i 60 anni : come partecipare al programma di Rai3 : dopo il successo della prima stagione, il programma di Rai3 'Non ho l'età' sta cercando coppie di over '60 che stanno vivendo un nuovo amore e che hanno voglia di raccontare la loro storia personale e ...

#a18annipuoi : parte la campagna Lifc per la donazione di organi : #a18annipuoi: al via la campagna della Lega italiana fibrosi cistica onlus-Lifc per promuovere la cultura della donazione di organi e il trapianto. L’obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto i ragazzi maggiorenni su un tema spesso temuto e poco discusso. Dal al 16 al 30 aprile, utilizzando il numero solidale 45587, tutti possono aiutare Lifc a donare una nuova vita a chi èin attesa di trapianto di polmone, grazie a un sistema ...

Sei su scherzi a parte/ Su Italia1 il meglio di 26 anni di scherzi ai personaggi dello spettacolo : A partire dalle 21.25, su Italia 1, Francesco Pannofino presenta Sei su scherzi a parte, una serata col meglio di 26 anni di scherzi ai volti dello spettacolo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Gabiria Barndimarte - ecco la mitica valletta della Corrida 30 anni dopo : com'è oggi e cosa fa nella vita : oggi è una donna di scienza , qui il suo sito , : fa la coach comportamentale. "La televisione mi deluse", ricorda. 'Ho lavorato accanto a Corrado per le prime due stagioni del programma', dichiara, '...