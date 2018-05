Xylella : Bellanova - Emiliano chiede decreto urgenza per scaricare responsabilità (2) : (AdnKronos) - "Io sono sicura - prosegue Bellanova - che la leale collaborazione tra Governo e Regione Puglia avrebbe potuto, anche in questo caso, produrre effetti molto più positivi perché avrebbe innescato dialogo, sinergia, confronto strategico. Non unanimismo ma confronto. E lo dico considerand