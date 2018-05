Windows 10 Mobile | Microsoft lo sta aggiornando segretamente?

Da Windows CE a Windows 10 Mobile : le ragioni della sconfitta nella guerra tra i furbacchioni del consumerism : Correva l’anno 1996, allorché Microsoft “inaugurava” ufficialmente il settore Mobile, con il lancio del sistema operativo Windows Embedded Compact, meglio conosciuto come Windows CE. La versione 1.0, nome in codice “Alder”, era distribuita a far data dal 16 novembre dello stesso anno. In realtà, la denominazione Windows CE era riferita alla piattaforma generale, sulla quale, nel tempo, si sono susseguite le varie evoluzioni del ...

Giocare A PUBG Mobile Su PC Windows Con Emulatore : Come Giocare a PUBG Mobile sul tuo computer per vincere più facilmente. Usa PUBG Mobile su PC Windows grazie a questo Emulatore. Giocare a PUBG Mobile con mouse e tastiera PUBG Mobile Su PC Windows con mouse e tastiera Oggi voglio condividere un interessante articolo dedicato a tutti gli appassionati di PUBG Mobile e PUBG. Di seguito vedremo infatti […]

L’app Eni Station + abbandona gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile : L’applicazione Eni Station +, rilasciata sul Microsoft Store appena due anni fa, è stata quest’oggi messa fuori supporto e, di conseguenza, non risulta più funzionante. Sebbene non sia stato pubblicato un comunicato ufficiale, è evidente che questa sia stata dismessa in modo definitivo sia per gli utenti Windows Phone 8.1 che per quelli Windows 10 Mobile; sul sito web di Eni non appare più infatti il logo del Microsoft Store bensì ...

Trivago lancia la sua PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 04/05/2018] La PWA di Trivago si è aggiornata ieri sera alla versione 1.4.0.0 e adesso funziona a tutti gli effetti non mostrando più una pagina bianca ma il vero e proprio sito web. Molto probabilmente la società ha deciso di aspettare April Update per attivare la sua Progressive Web App. Articolo originale, Un’altra PWA sviluppata da una multinazionale importante è stata appena rilasciata sul Microsoft ...

Twitter - Windows 10 e Windows 10 Mobile : il punto della situazione : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi cambiamenti importanti per l’applicazione ufficiale di Twitter con l’abbandono della UWP nativa in favore di una nuova PWA. Un dipendente del social network, Charlie Croom, ha voluto fare il punto della situazione e maggiore chiarezza – tramite un post pubblicato sul blog ufficiale – proprio in merito alle recenti modifiche riguardanti “l’esperienza di Twitter ...

La PWA di Twitter disponibile anche per Windows 10 Mobile e Windows 10 CU : Twitter ha salutato definitivamente la sua Universal Windows App portando la nuova PWA anche su Windows 10 Creators Update e Windows 10 Mobile. Il passaggio da app nativa a PWA è avvenuto mediante un aggiornamento rilasciato da Twitter stessa alcuni minuti fa e, se avete attiva l’opzione riguardante gli aggiornamenti automatici dello store, molto probabilmente la nuova versione si è già installata nel vostro device. Abbiamo già discusso ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna alle nuove normative europee : WhatsApp Beta ha ricevuto questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile introducendo due novità in occasione delle nuove normative europee riguardanti il trattamento dei dati personali. Changelog (v.2.18.72) Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età ...

Windows Mobile : “Mi piace - funziona bene e non lo cambio!” | [LA VOCE DEL POPOLO] : Nell’ultima settimana abbiamo trattato una tematica che vi ha praticamente suddiviso in due fazioni: i sostenitori di Windows 10 Mobile e gli “ex amanti W10M passati a nuove spiagge”. L’articolo in questione, “Windows 10 Mobile, quanto mi manchi“, vi ha fatto chiacchierare per diversi giorni e ha messo in evidenza il commento di un utente già conosciuto in questa rubrica: SirMau. Il vostro collega, come ...

Windows 10 Mobile - quanto mi manchi! : Purtroppo l’intero progetto che stava dietro a Windows 10 Mobile non esiste più con Microsoft che ha deciso di dismetterlo a tutti gli effetti e non solo sotto il profilo software senza più aggiornamenti importanti, ma anche e soprattutto sotto quello hardware. Tuttavia, nonostante l’abbandono di questo OS, la casa di Redmond non è certamente uscita dal settore smartphone, essendo il più redditizio e importante al mondo, ed ha ...

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Microsoft To-Do, il servizio targato Redmond utile a realizzare appunti e liste che vengono sincronizzate costantemente su tutti i dispositivi. La nuova versione, numerata 1.29.1804.18002, è stata rilasciato sia per Windows 10 che per Windows 10 Mobile e, fortunatamente, è stato accompagnato da un changelog ufficiale. Novità Sottoattività – Da ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

L’app ufficiale di Instagram è nuovamente disponibile per Windows 10 Mobile : [Aggiornamento2 18/04/2018] Instagram è ritornato a tutti gli effetti disponibile per Windows 10 Mobile: [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con ...

