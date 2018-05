Windows 10 | con April Update Microsoft migliora la tecnologia Bluetooth

Windows 10 va in schermata blu con Chrome : Primi problemi per Microsoft che, dopo il rilascio di Windows 10 1803 Aggiornamento Aprile, riceve molte segnalazioni di scermate blu quando si usa Google Chrome o Hey Cortana.

Da Windows CE a Windows 10 Mobile : le ragioni della sconfitta nella guerra tra i furbacchioni del consumerism : Correva l’anno 1996, allorché Microsoft “inaugurava” ufficialmente il settore Mobile, con il lancio del sistema operativo Windows Embedded Compact, meglio conosciuto come Windows CE. La versione 1.0, nome in codice “Alder”, era distribuita a far data dal 16 novembre dello stesso anno. In realtà, la denominazione Windows CE era riferita alla piattaforma generale, sulla quale, nel tempo, si sono susseguite le varie evoluzioni del ...

Giocare A PUBG Mobile Su PC Windows con Emulatore : Come Giocare a PUBG Mobile sul tuo computer per vincere più facilmente. Usa PUBG Mobile su PC Windows grazie a questo Emulatore. Giocare a PUBG Mobile con mouse e tastiera PUBG Mobile Su PC Windows con mouse e tastiera Oggi voglio condividere un interessante articolo dedicato a tutti gli appassionati di PUBG Mobile e PUBG. Di seguito vedremo infatti […]

Windows 10 - Con L' Aggiornamento April 2018 Update Sono State Rimosse Alcune Funzioni - Ecco Come Evitare Brutte Sorp - Aggiornamento - : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17661 con tante novità : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17661 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast e Skip Ahead. novità A modern snipping experience Today we’re taking the first step toward converging our snipping experiences. The new modern snipping experience is here to help you effortlessly capture and annotate what you see on your screen. While working on this we’ve been carefully going over all ...

Windows 10 - con l'ultimo aggiornamento rimosse alcune funzioni : ecco quali : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...

Windows 10 on ARM sbarca ufficialmente in Italia con Unieuro e TIM : Microsoft lo aveva già dichiarato mesi fa e finalmente la piattaforma Windows 10 on ARM, basata attualmente sul processore Snpadragon 835, è sbarcata anche in Italia. Da pochissime ore è infatti disponibile all’acquisto il nuovo Asus Nova Go, dotato ovviamente, di chip Qualcomm, negli store online di TIM e Unieuro, non solo: nelle prossime settimane sarà possibile provarlo e comprarlo anche direttamente dai negozi fisici. Il prezzo non è ...

Windows 10 - ecco un April Update rivoluzionario con funzioni 'cambia abitudini' : #Windows 10 non cambiera' volto ma subira' un cambiamento importante. O meglio lo ha gia' subito. E' infatti gia' disponibile l'aggiornamento April Update che era atteso per il 30 Aprile ma che sara' distribuito in maniera automatica a partire da maggio inoltrato. E, a quanto pare, si trattera' di un sensibile passo in avanti per il sistema operativo di casa Microsoft. Non sara' un aggiornamento di sistema, di quelli finalizzati a correggere ...

Windows 10 mi ha spostato le icone del desktop : Stanchi di dover riposizionare le icone del desktop di Windows 10 ? Ecco la soluzione ! In pochissimi click sarete in grado di rimettere a posto le icone desktop Windows 10.

Microsoft : Windows 10 si aggiorna con April 2018 Video : Microsoft ha annunciato ufficialmente che presto verra' rilasciato il nuovo aggiornamento di #Windows 10, che riuscira' non solo a migliorare le prestazioni del sistema operativo, ma aggiungera' anche molteplici funzioni in grado di agevolare parecchio tutti gli utenti. Si chiama Windows 10 #April 2018 Update, e il download sara' disponibile da Lunedì 30 Aprile: per la distribuzione si dovra' aspettare invece l'8 Maggio. Scopriamo insieme quali ...

Mappe per Windows 10 si aggiorna : condivisione delle raccolte [Insider] : Durante la giornata di mercoledì, l’app di sistema Mappe per Windows 10 si è aggiornata introducendo alcune novità, tra cui la condivisione delle raccolte. Attualmente, l’aggiornamento è disponibile al download per gli utenti Insider nel canale Fast Ring e per coloro che hanno attivato l’opzione Skip Ahead. Changelog Condividi: Le raccolte possono essere condivise con amici e familiari; Scorciatoie: Salvare luoghi e cercare luoghi ...

Honor presenta il suo primo notebook con Windows 10 : MagicBook : Durante il corso di un evento tenutosi in Cina, Honor ha presentato al grande pubblico il suo primo notebook in assoluto dotato, ovviamente, di Windows 10. L’azienda asiatica si è detta molto soddisfatta del suo prodotto che punta tutto sulla mobilità essendo stato progetto e costruito sulla filosofia degli smartphone. A tal proposito, il notebook è stato reso dai progettisti molto sottile e leggero con un 1,47Kg di peso e uno spessore che ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 16/04/2018] Le spedizioni del Fitbit Versa sono ufficialmente aperte per il mercato italiano. Articolo originale, Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di ...